We mogen weer op vakantie: dit gezin deed de test!

24 juni 2020

Het is wat geweest hé, de voorbije maanden? Geen wonder dat we met z’n allen snakken naar vakantie. Maar hoe is het om in deze tijden op reis te gaan? Ana en haar gezin deden voor jou de test!

Na al die maanden van verplicht thuisblijven kriebelde het bij Ana Henriques (43) om even weg te zijn uit de stad. Samen met haar man Martijn (49) en hun zoontje Tein (3) reisde ze naar de Ardennen.

Vakantie is … niet je eigen koelkast of wasmand zien staan. Ana

“Wij kiezen wel vaker voor dichtbij-vakanties”, vertelt Ana. “Dan huren we een strandhuis of een huis in de Ardennen. Voor ons is vakantie: een andere omgeving. Het doet er niet toe waar dat is. Zolang je maar niet je eigen koelkast of wasmand ziet staan. Thuis word je steeds herinnerd aan alle klusjes die je nog moet doen. Het is heerlijk om daar even aan te ontsnappen.”

Magisch mooi

“Voor stadsvogels als wij wekt de woeste, groene omgeving van de Ardennen een instant vakantiegevoel op. De natuur is er echt magisch mooi! We hebben vooral veel tijd buiten doorgebracht. De woonboerderij waar we verbleven, heeft een enorme tuin en er liepen koeien, schapen en een heleboel andere dieren. Ons zoontje kon er naar hartenlust rondrennen en spelen en hij vond het fantastisch om uitgebreid de dieren te bewonderen. Mijn man was dan weer heel blij dat hij met de traktor mocht rijden en het gras mocht maaien. We hebben zelfs samen onkruid gewied, dat werkte bijna meditatief. We hebben ontzettend van het buitenleven genoten!”



“We waren niet zenuwachtig over die eerste vakantie in coronatijden. We hielden er wel rekening mee. Zo kozen we bewust een accomodatie met een keuken, zodat we zelf konden koken. Zo hoefden we niet elke avond op restaurant”, legt Ana uit. “Toen ik de eerste keer naar de bakker in het dorpje ging, vond ik dat wel een beetje spannend. Moest ik een mondmasker op? Zou ik voldoende afstand kunnen bewaren? Mocht mijn zoontje mee? Ik was benieuwd om te zien welke regels er golden en hoe mensen op ons zouden reageren. Bij de ingang stond handgel maar een mondmasker bleek niet nodig. Tja, dat hoort een beetje bij op reis gaan: je weet vooraf niet exact hoe het zal lopen. En omdat veiligheid nu voor gaat, wilde ik natuurlijk niemand op de tenen trappen. Ik moest dus even ontdekken wat kon en wat niet. Maar dat ging heel vlot! En bij het tweede bakkersbezoek ging het vanzelf en was die spanning verdwenen.”

Een terrasje hoort erbij

“We brachten vooral tijd op ons domein door. Heerlijk, relaxen met ons gezin! Maar we deden ook uitstapjes. We gingen met Tein naar de speeltuin. We bezochten een terrasje om er van een drankje te genieten. Dat hoort gewoon bij vakantie! De mensen waren overal supervriendelijk en we voelden ons er even welkom als altijd.”

100% geslaagd

“We brachten al wel eerder weekendjes in de Ardennen door, maar deze keer bleven we er een volle week. Dat voelde écht als vakantie. Pure ontspanning, voor het hele gezin”, geniet Ana na. “Onze vakantie was 100% geslaagd!”

