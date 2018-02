We gaan dit jaar massaal op reis in krokusvakantie: "Mensen hunkeren naar wat zon" avh

06 februari 2018

17u02

Bron: Belga 0 Reizen De krokusvakantie wint dit jaar opnieuw aan belang als vakantieperiode. Toerismegroep TUI noteert 17 procent meer vliegreizen dan vorig jaar. Bij Thomas Cook spreken ze van een stijging van het aantal boekingen voor vliegvakanties met 31 procent tegenover vorig jaar.

"De mensen hunkeren naar wat zon na het zeer grijze weer in december en januari", zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI. "Veertig procent van de mensen die volgende week op vakantie vertrekken, stappen op het vliegtuig naar een zonbestemming. Egypte kent een recordjaar. Dertig procent van de vakantiegangers zoekt de sneeuw op; de overige 30 procent kiest voor een dichtbijvakantie of stedentrip."

"De grote toename van boekingen voor vliegreizen heeft zeker te maken met de comeback van Egypte, Tunesië en Marokko", zegt Nathalie Meert, woordvoerster voor Thomas Cook. "Maar ook met het feit dat we in ons aanbod meer afreizen hebben op zaterdag dan vorig jaar. Zaterdag blijft nu eenmaal de populairste afreisdag bij uitstek."

Spanje

Daarnaast stellen ze bij Thomas Cook een aanhoudende populariteit van de klassieke bestemmingen zoals Spanje vast, met de Canarische eilanden als absolute publiekslieveling - goed voor zo'n 45 procent van de afreizen. Deze populariteit trekt zich volgens de touroperator ook door voor de paasvakantie. Na Spanje volgen in de topvijf van Thomas Cook nog Marokko, Egypte, Kaapverdië en Tunesië.

Ook bij TUI gaat de voorkeur naar zonzekere bestemmingen: Spanje (Tenerife en Gran Canaria, Costa Blanca en Costa del Sol), Noord-Afrika en de Caraïben. "Egypte kent een ongelofelijke remonte met maar liefst 275 procent meer afreizen ten opzichte van de krokusvakantie van 2017", zegt Piet Demeyere. Spanje staat op 1 in de lijst van favoriete krokusbestemmingen met het vliegtuig, gevolgd door Marokko, Mexico (Cancun), Egypte en de Dominicaanse Republiek.

Sneeuwvakantie

Daarnaast kan de krokusperiode ook altijd mooie cijfers voorleggen voor sneeuwvakantie. Frankrijk is bij TUI goed voor de helft van de wintersporters. Oostenrijk is het tweede populairste skiland met 25 pct. Daarna volgen nog Duitsland, Zwitserland en Italië. Bij Thomas Cook staan dezelfde vijf landen in dezelfde volgorde bovenaan voor sneeuwpret.

Ook dichtbijvakanties met de eigen wagen en stedenvakanties doen het nog goed in de krokusperiode. Barcelona verdubbelt zijn aantal Belgische bezoekers bij TUI. Daarnaast zijn Londen, Parijs, Rome en Lissabon de traditionele favorieten. Bij Thomas Cook wordt topland Spanje gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk.