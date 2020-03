Wat met Belgen die nu in landen met inreisverbod vertoeven? “Hun vakantie zal misschien niet verlopen zoals gehoopt” SVM

14 maart 2020

14u22

Bron: Belga 1 Reizen Touroperator TUI bekijkt momenteel de mogelijkheden voor de Belgen die op vakantie zijn in landen die een inreisverbod hebben afgekondigd voor inwoners van landen zoals België. Dat zegt woordvoerder Piet Demeyere. "We brengen momenteel heel de situatie in kaart."

Onder meer de vakantielanden Marokko en Turkije hebben aangekondigd geen vluchten vanuit België meer toe te laten. "Het nieuws is snel op ons afgekomen, vlak voor het weekend. We zijn momenteel volop bezig met heel de situatie in kaart te brengen en te bekijken hoeveel mensen in de landen in kwestie zitten", zegt Demeyere.

Niet meer naar een bepaald land vliegen kan relatief snel georganiseerd worden aangezien een touroperator dan gewoon de getroffen klanten moet opbellen om hen te melden dat hun reis niet kan doorgaan. De vraag is echter wat zo'n inreisverbod betekent voor de mensen die al ter plaatse zijn.

“We willen er vaart achter zetten”

"Zij moeten voorlopig niet terugkeren aangezien het om een inreisverbod gaat. Wie al aanwezig is, mag er dus zijn", zegt de woordvoerder. "Maar de kans bestaat wel dat hun vakantie niet verloopt zoals ze gehoopt hadden, dus we willen er vaart achter zetten om te bekijken wat de opties zijn."

Demeyere wijst er nog op dat Belgische luchtvaartmaatschappijen die met lege vliegtuigen naar de landen in kwestie willen vliegen om Belgen op te halen daarvoor de toestemming moeten krijgen van de autoriteiten.

Touroperator Corendon laat weten de reguliere vluchten van vandaag wel uit te voeren. "We brengen geen nieuwe klanten meer, maar halen wel toeristen op als hun vakantie voorbij is", zegt woordvoerster Audrey Denkelaar. De touroperator beraadt zich over hoe het de komende weken verder moet.

