Wat als je een tussenstop maakt in een ander land? En wat als je vanuit Nederland vertrekt? Al uw vragen over vliegvakanties beantwoord

Moet ik me nog laten testen na vaccin? Telt een sneltest die ik koop bij de apotheek? Alles over coronatest voor uw reis

14:28 Nog enkele dagen en dan start de zomervakantie. Eén waar - na maanden van beperkingen en regels - nog nooit zó hard naar is uitgekeken. Toch zullen reizigers ook deze zomer nog rekening moeten houden met een hele resem afspraken. Wij zochten voor u een weg door het kluwen aan regels. Moet je nog een PCR-test laten afnemen als je volledig gevaccineerd bent? Wanneer laat je je het best testen? En kan je zorgeloos reizen tussen groene zones? In onze reeks beantwoorden we al uw reisvragen. Vandaag: alles over de coronatest.