Wat als ik ziek word op vakantie? Marc Van Ranst beantwoordt al uw reisvragen HLA

01 juli 2020

19u51

Bron: VTM Nieuws 5 Reizen De zomervakantie is begonnen, en dat betekent dat ook het vakantieseizoen officieel van start is gegaan. Van een massale uittocht is nog geen sprake, maar heel wat Belgen gaan deze zomer toch op vakantie, veraf of dichterbij. Wat moet u doen als u ziek wordt op reis, en waarop let u het best aan het zwembad of het buffet? Viroloog Marc Van Ranst beantwoordde al uw vakantievragen in VTM Nieuws.



Ik ben ouder dan 65. Mag mijn kleinzoon komen logeren?

Nu we met z’n allen op vakantie mogen, vragen heel wat grootouders zich af of het ook weer toegelaten is om kleinkinderen te laten logeren. “Dat mocht eerst niet, omdat er toen nog veel meer besmettingsgevallen waren”, legt Van Ranst uit. Nu de cijfers de juiste richting uit gaan, kan er al wat meer, volgens de viroloog. “Spring daar verstandig mee om. Het kan als iedereen in het gezin kerngezond is. Kinderen die net op kamp zijn geweest, kunnen best een dag of vijf wachten voor ze opnieuw bij de grootouders gaan”, klinkt het.

Is het verstandig om met mensen van buiten de gezinsbubbel op reis te gaan?

Veel mensen boeken een vakantiehuis in het buitenland, aan de Belgische kust of in de Ardennen dat ze delen met vrienden of familie. “Wanneer je dat doet, komen al die mensen in je bubbel, waar op dit moment maximaal 15 personen in mogen zitten”, legt Van Ranst uit. “De gouden regel is nog altijd: beperk het aantal contacten. Dat geldt zowel voor mensen waarmee je op vakantie gaat als mensen waarmee je op je bestemming in contact komt.”

Blijven we best weg van buffetten?

Heel wat hotels op populaire toeristische bestemmingen bieden in hun restaurant een buffet aan. “Wanneer dat in de meest hygiënische omstandigheden gebeurt, is er niets aan de hand”, zegt Van Ranst. “Al weten we dat in sommige gevallen maag-darminfecties worden overgedragen aan dergelijke buffetten”, klinkt het. Toch stelt de viroloog enigszins gerust: “We mogen dat risico ook niet overroepen.”

Kan ik mijn kind met een gerust hart naar de kinderclub in het hotel sturen?

Voor kinderen onder de twaalf jaar zijn de afstandsregels minder van belang, legt Van Ranst uit. “Dat is een beetje zoals de regels die gelden in de scholen.”

Moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen aan het zwembad?

Een handdoek leggen aan het zwembad om 6 uur ‘s ochtends biedt geen bescherming tegen corona, grapt Van Ranst. “Voor de rest zijn er, behalve afstand houden, geen andere maatregelen waarmee je rekening moet houden.” Ook in het water is er geen gevaar, stelt de viroloog gerust.

Wat als ik ziek word op vakantie? Ga ik dan best daar in quarantaine of keer ik terug?

“Het is heel vervelend, maar wanneer je ziek bent, mag je het vliegtuig niet op. Dat was vroeger ook al zo, maar nu is men daar veel strenger op dan hiervoor”, legt Van Ranst uit. “Wanneer je ziek wordt op vakantie is de kans groot dat je ter plaatse getest wordt en daar in quarantaine zal moeten blijven. Je kan er dus maar best voor zorgen dat je reisverzekering in orde is”, raadt Van Ranst aan. Dat is anders voor wie met de auto op vakantie gaat, zo blijkt. “Met de auto kan je zelf de grens over, en kan je steeds binnen je eigen bubbel blijven”, aldus Van Ranst. “In dat geval kan je naar huis komen en je hier laten testen”.

De epidemie is bij ons losgebarsten na de krokusvakantie. Zouden we nu niet beter iedereen testen bij terugkeer?

Iedereen die terugkeert van vakantie testen is volgens de viroloog iets wat logistiek heel moeilijk te organiseren valt, klinkt het. Tussen de regels door laat Van Ranst verstaan dat hij geen grote voorstander is van buitenlandse reizen op dit moment. “Maar ik vrees er een beetje voor. Dat het na de vakantie, net zoals na de krokusvakantie, een probleem wordt. We moeten ons realiseren dat het virus er nog steeds is. We moeten ons amuseren deze zomer, maar we moeten blijven rekening houden met het virus”, besluit Van Ranst.