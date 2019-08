Warmste dag ooit zorgt voor piek in aantal aanvragen medische bijstand in het buitenland HL

29 augustus 2019

15u35

Bron: Belga 0 Reizen De medische bijstand die in het buitenland wordt gevraagd tijdens de zomervakantie geldt in vier op de tien gevallen voor letsels, breuken en verwondingen. Europ Assistance zegt een piek van aanvragen voor bijstand te hebben gekregen op vrijdag 26 juli, te wijten aan de extreme hitte in Europa. Het totale aantal medische problemen in de zomer is wel stabiel gebleven tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van reisbijstandsorganisatie Europ Assistance.

Na de letsels, breuken en verwondingen, komen infecties het meest voor (12 procent), spijsverteringsproblemen (9 procent) en hart- en vaatziekten (3 procent). Vier op de tien van de medische dossiers die werden geopend, gelden voor jongeren onder de twintig jaar. Zij worden het meest getroffen door maag-en darmproblemen, infecties en keel- neus- of oorproblemen.

Het grootste aantal medische problemen werden genoteerd in Frankrijk (18 procent) en Spanje en zijn eilanden (11 procent). Opvallend is dat de Verenigde Staten in dat lijstje op plaats vier staan met vijf procent van de geopende medische dossiers. Toch gaat de Belg kennelijk het liefst in Europa op vakantie, daar werden in de zomer namelijk de meeste dossiers geopend (73 procent).

Autopech

Tenslotte is de bijstand voor autopech in het buitenland een tiental procent gedaald tegenover de zomer van vorig jaar. Dat was in zeven op de tien gevallen voor motor-, batterij- en startproblemen, evenwel te wijten aan het warme weer.