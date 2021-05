Walibi weigert te corpulente vrouw (22) op nieuwe achtbaan Kondaa

WaverDe gloednieuwe Kondaa in Walibi is de “hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux”, maar haalt zo’n tien dagen na de opening de krantenkoppen in Franstalig België om een andere reden. Een jonge vrouw (22) zat al klaar in het treintje, maar kreeg net voor vertrek te horen dat ze toch niet meemocht en moest uitstappen. Ook al werd het niet expliciet verwoord: ze bleek te corpulent, melden de Sudpresse-kranten.

Laureen uit het Luikse Burdinne nabij Hoei trok op Hemelvaartsdag met familieleden naar het Waverse pretpark.

In aanloop naar de heropening bracht Walibi de Kondaa uitgebreid onder de aandacht. Missie geslaagd, met meteen een grote toeloop. De jongedame moest anderhalf uur aanschuiven, maar had dit er graag voor over.

Een grote teleurstelling volgde. De passagiers van de vorige rit waren uitgestapt en Laureen was na het lange wachten helemaal klaar voor de rit. Ze nam plaats, maar kreeg het veiligheidsgestel niet dicht. Een Walibi-medewerker zag wat er gebeurde en vroeg haar uit te stappen.

120 kilogram

“Die reactie was hun manier om me te laten inzien dat ik te dik was”, aldus de Luikse aan Sudpresse. De vrouw meet 1m 66 en weegt 120 kilogram. De twintiger zag naar eigen zeggen mannen met een hoger gewicht wel probleemloos instappen. Voor Laureen reden genoeg om voorlopig niet meer terug te keren naar het attractiepark in Waals-Brabant.

Volledig scherm © BELGA

Onze collega’s van SeptsurSept.be (7s7) contacteerden Walibi Belgium. “We zijn geheel gebonden aan veiligheidsvereisten van de fabrikanten van de attracties. Als één of meer veiligheidsharnassen niet dicht kunnen, kan de attractie niet vertrekken”.

130 centimeter

Qua toegankelijkheid heeft de Kondaa - zoals bij veel andere reacties - regels rond minimumlengte. Bij de rollercoaster in kwestie bedraagt die 130 centimeter. Qua gewicht is er geen beperking opgelegd. “Twee mensen met hetzelfde gewicht hebben niet noodzakelijk dezelfde lichaamsbouw. Het kan voorkomen dat de ene persoon het veiligheidsgestel wel dichtkrijgt en de andere niet. Indien dit zo is, moeten we hem of haar vragen om de attractie te verlaten. Het is louter een kwestie van veiligheid”, aldus een woordvoerder van Walibi Belgium.

Volledig scherm © BELGA