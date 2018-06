Walibi doopt gloednieuwe zone Exotic World, met funcoaster Tiki-Waka SVM

09 juni 2018

15u22

Bron: Belga 0 Reizen Walibi heeft vandaag 'Exotic World' ingehuldigd, een zone die volledig gewijd is aan Polynesië. U vindt er onder meer de nieuwe attractie 'Tiki-Waka'.

Aan de oprichting kleeft een prijskaartje van 7,8 miljoen euro. Exotic World is onderdeel van een vernieuwingsplan dat in totaal een slordige 100 miljoen zal kosten. Tegen het jaar 2022 moet het pretpark in Waver er voor 75 procent anders uitzien.

Même si le ciel est gris à #Walibi ☁️ la superbe thématique #ExoticWorld nous fait voyager ! 🌴☀️ #TikiWaka pic.twitter.com/2HfR3dadS8 OOPARC 🎠(@ ooparc) link

Tiki-Waka is een funcoaster die zich over een afstand van 564 meter tot 21 meter hoog slingert. De attractie is eigenlijk al sinds 7 april in gebruik. In de nieuwe Exotic World kan de bezoeker ook een tiki-trail-parcours afleggen, met torens die via bruggen met elkaar verbonden zijn.

RTBF BW : Walibi inaugure sa zone Exotic World, un investissement de 7,8 millions d'euros https://t.co/PGIZEEA0FU pic.twitter.com/TSG4sapklh Brabantiae Libri(@ brabantiaelibri) link

4,2 miljoen euro van het budget werd besteed aan de uitbreiding van Aqualibi, de nieuwe versie van het waterpark van Walibi dat tijdens de voorbije paasvakantie werd geopend.