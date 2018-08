Walgelijke vondst in vliegtuig Ryanair ruïneerde vlucht van Danielle (20) Karen Van Eyken

21 augustus 2018

14u15

Bron: The Sun, Huffington Post 0 Reizen Danielle Laporte had ontzettend uitgekeken naar haar vakantie in Spanje. Maar de vlucht naar Alicante zal de Britse studente (20) zich nog lang heugen.

Het voorval speelde zich vorige week af toen de twintiger samen met zeven andere familieleden naar Alicante vloog vanuit London Gatwick.

"Toen we op het vliegtuig stapten, kregen we te horen dat er niemand mocht gaan zitten op de rijen 22 tot en met 24", vertelt een onthutste Danielle aan de Britse tabloid 'The Sun'.



Er hing een vreselijke walm in de volledige cabine. Blijkbaar had iemand tijdens de vorige vlucht overgegeven en was dat goedje nog steeds niet opgekuist. De walgelijke vondst verbijsterde Danielle en de andere reizigers.

Student blasts Ryanair after ‘disgusting’ pile of vomit from previous flight is left stinking out cabin https://t.co/l7nVNGUWwL pic.twitter.com/vUURdvPyZ4 The Sun(@ TheSun) link

"Het vervulde me met afschuw", aldus de studente. "De stank was niet te harden en vergezelde ons de hele vlucht." Het gezelschap kreeg tijdens de vliegreis geen hap door de keel. Uiteindelijk werd het overgeefsel wel opgekuist, maar de stank bleef hangen.

Het viel Danielle op dat het vliegtuig er ook op andere punten smerig bijlag. Zo lagen er stukjes chips op de grond en waren de dienbladen heel erg vuil.

"Het ruïneerde onze vlucht", concludeerde de studente. "In de toekomst kiezen we voor een andere maatschappij."

Een woordvoerder van Ryanair zei: " Alle vliegtuigen worden aan het einde van de dag grondig schoongemaakt door professionals, in overeenstemming met de industrienormen, en het cabinepersoneel voert aan het eind van elke vlucht een controle uit van de cabine en het toilet."