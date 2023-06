Waarschuwing voor onveilige situaties in luchtvaart door tekort aan personeel

Prachtig weer tijdens pinkster­week­end verwacht, maar zoek toch maar geen verkoeling in zee

Het verlengde pinksterweekend staat voor de deur en we krijgen mooi weer voorgeschoteld. Maar een plonsje wagen in de zee? Dat doe je toch maar beter niet. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) waarschuwt vrijdag voor de lage zeewatertemperaturen. “Momenteel is het water een kleine 15 graden Celsius. Dat is erg koud om echt in te zwemmen”, waarschuwt secretaris An Beun.