Waarom was op vakantie met de elektrische auto deze zomer een makkie ondanks alle doemberichten?

Hilde en haar gezin slapen op een alpacacam­ping: “Als je de tent opendoet, staat er meteen een alpaca naast je”

Een nachtje op hotel aan zee of in een chalet in de Ardennen: sommige Vlamingen willen net wat meer avontuur op vakantie. Wij gingen langs bij enkele mensen die dit jaar voor een bijzondere vakantieplek gekozen hebben. Wij gingen langs bij een Nederlands gezin dat in Brussel woont en werkt en de nacht doorbracht op AlpaCamping Op ‘t Heeseinde in Ham.

10 augustus