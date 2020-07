Zomer van Middelkerke Gesponsorde inhoud Waarom Middelkerke deze zomer de place to be is Aangeboden door Middelkerke

23 juli 2020

06u00 0

Heb je zin in een dagje zee, maar ken je good old Oostende, Knokke of Nieuwpoort inmiddels als je broekzak? Laat je verrassen door Middelkerke. De kustgemeente heeft alle troeven voor een vakantie in eigen land: zilte zeelucht, bruisende buitenactiviteiten én cultuur in openlucht. Zowel luilekkertoeristen als actieve ontdekkers vinden hier hun gading.

1. Strek je benen langs de kust of in de polders

Middelkerke en deelgemeente Westende rollen niet alleen een prachtig zandstrand voor je uit. Ook de langste wandeldijk van de Belgische kust ligt hier aan je voeten. Beloon jezelf na je wandeling met een drankje bij een oogverblindende zonsondergang. Geniet je liever in stilte? Ga hiken door het weidse polderlandschap, met enkele avondlijke zwaluwen als enige gezelschap. Wandelinspiratie vind je hier.

2. Duik in een belle-époquevilla

Ook voor een streepje cultuur ben je in Middelkerke-Westende aan het goede adres. Het gezellige centrum van Westende dompelt je met zijn magnifieke belle-époquegebouwen onder in zijn rijk verleden. Breng in Westende-bad zeker een bezoek aan Villa Les Zéphyrs, een prachtig gerestaureerde vakantievilla uit 1922. Het authentieke interieur met originele elementen van Henry Van de Velde wordt deze zomer opgefleurd door de tentoonstelling #VillaLesZéphyrs. Zeven Belgische kunstenaars geven het kleine museum een frisse toets met hun hedendaagse kunst. Via deze link reserveer je je bezoek, schrijf je je in voor een gegidste rondleiding en profiteer van je een virtueel voorproefje.

3. Wandel door het openluchtmuseum

Mooi weer en zin om buiten te blijven? Bewonder de 17 monumentale kunstwerken in en rond Westende. Tussen land en zee ontdek je creaties van o.a. Wim Delvoye, Simon Dybbroe Møller, Ivars Drulle en Nick Ervinck. Een aanrader is het fotogenieke kunstwerk ‘The Navigator Monument’. Perfect voor een Instagramkiekje!

4. Haal de Sporty Spice in jou naar boven

Ben je geen cultuurminnaar of zonneklopper? Geen probleem, Middelkerke heeft ook een groot aanbod aan sportieve outdooractiviteiten. Naast fijne fiets- en wandelroutes biedt de kustgemeente deze zomer ook een sportstrand aan. Tot half augustus sport je hier elke dag gratis onder begeleiding van monitoren. Van beachvolley tot workouts: je spieren zullen het gevoeld hebben.

5. Neem een verfrissende pauze

Doe je het liever rustig aan, nestel je dan met een boek op het gezellige strand aan de Rotonde. Geniet van een Middelkerks biertje in één van de charmante cafés, of van een cocktail in een sfeervolle beachbar. Struin de avondmarkten af en smul onderweg van ijsjes en wafels. Of wat dacht je van een aperitiefconcert op zondag? Daarna heb je een heerlijke maaltijd verdiend in één van de talrijke restaurants of brasseries.

Kriebelt het al om jouw vakantie in Middelkerke door te brengen? Alle praktische informatie vind je terug op: visit.middelkerke.be

Een plekje op het strand reserveren hoeft hier trouwens niet. Alle up-to-date informatie om jouw bezoek veilig en gerust te plannen, vind je hier.