Waarom Marbella zo veel (bekende) Vlamingen bekoort: even veel luxe als Dubai, minder tamtam op Instagram

Voilà, zo hebben we allemaal Puerto Banús eens gezien, in het filmpje rond het handgemeen met Tanja Dexters. Ze is lang niet de enige bekende Vlaming die nu of recent in Marbella zat: Véronique De Kock, Christoff, Marouane Fellaini, Zita Wauters, Olivier Deschacht, Jo Vally... Bekende gezichten van alle slag kennen de weg. Geef ze eens ongelijk: Marbella is een badstad waar je over wondermooie tegels en mozaïeken loopt, met bloemen aan de balkons. Je hebt er strand én bergen - zoals in Los Angeles - en de straatnamen rammelen als castagnetten: Plaza de los Naranjos, Calle Marqués de Larios... Er rijden volop Ferrari's, er blinken etalages van Gucci en Armani. Zolang je kredietkaart marcheert, kan er veel.