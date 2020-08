Griekenland Gesponsorde inhoud Waarom kiezen tussen strand en stad? In Thessaloniki en Chalkidiki krijg je het allebei Aangeboden door Het Grieks Verkeersbureau

De perfecte vakantiebestemming heeft een rijke cultuur, een heerlijke lokale keuken, witte stranden én bruisende steden. Een onmogelijke combinatie, zeg je? Gelukkig zijn er Thessaloniki en Chalkidiki: een levendige stad en een schiereiland vol prachtige stranden op een uurtje rijden van elkaar. Wie zegt dat je niet alles kan hebben in het leven, is duidelijk nog nooit in Griekenland geweest!

Thessaloniki: rijke geschiedenis en bruisend stadsleven

We beginnen onze reis in Thessaloniki, met meer dan een miljoen inwoners de tweede grootste stad van Griekenland. Zodra je de stad binnenwandelt, voel je de gezellige chaos die je van een Zuid-Europese grootstad mag verwachten dankzij de bars met leuke terrasjes, metropolitisch ogende boulevards en gezellige winkeltjes. Laat de moderne architectuur en de gemoedelijke sfeer je echter niet om de tuin leiden, Thessaloniki heeft al 2.335 jaren op de teller. De stad werd gesticht in 315 voor Christus. Op die lange geschiedenis zijn de locals, terecht, trots. Achter zowat elke hoek vind je een door Unesco beschermd gebouw of monument, en de vele historische musea nemen je mee door het verleden van de oude stad.

Onze 3 aanraders:

1. Ervaar de wijk Ano Poli: Bij een enorme brand in 1917 werd het grootste deel van Thessaloniki in as gelegd. Alleen de historische wijk Ano Poli bleef grotendeels gespaard. Het stadsdeel strekt zich uit rond de acropolis van de stad en imponeert met zijn prachtige Byzantijnse en Ottomaanse architectuur, smalle steegjes en prachtige, eeuwenoude pleinen. Je vindt er leuke restaurantjes en winkeltjes te over, alsook boeiende musea en historische monumenten. Steek je kaart in je achterzak en verdwaal rustig in dit labyrint. Je weet maar nooit op welk leuk plekje je terechtkomt.

2. Spendeer een avondje in Ladadika: De gezellige centrumwijk Ladadika is Thessaloniki’s beste plek voor een avondje uit. Je vindt er lekker eten, verrassende cocktails, charmante terrasjes en een ongedwongen, Mediterraanse gezelligheid. Met zijn felgekleurde gevels en hobbelige kasseiwegen barst de wijk van authentiek karakter en Instagram-waardige schoonheid. #nofilter er maar op los.

3. Proef de lokale specialiteiten met zicht op zee: De keuken van Thessaloniki staat in heel Griekenland bekend als één van kwaliteit en diversiteit. Omwille van de lange, rijke geschiedenis zijn de lokale specialiteiten sterk beïnvloed door andere exotische culturen, van de Turkse tot de Armeense, Arabische en Aziatische. Zoek dus een leuk restaurantje en vul je tafel met plaatselijke delicatessen om te proeven en te delen.

Op naar Chalkidiki

Het schiereiland Chalkidiki is ongeveer zo groot als de provincie Antwerpen en telt talloze toeristische bestemmingen, verdeeld over drie ‘vingers’: Kassandra, Sithonia en Pro-Athos. Die eerste ‘vinger’ is een goede uitvalsbasis om de meeste stranden en dorpjes te bereiken. Vanuit Thessaloniki rijdt er een rechtstreekse bus naar Chalkidiki die binnen het uur in de eerste dorpjes van Kassandra stopt.

Met de wagen of een taxi ben je er zelfs nog iets sneller.

Chalkidiki: verbluffende natuur en pittoreske stranden

Chalkidiki is de ultieme bestemming voor iedereen die houdt van prachtige zandstranden en naaldbossen die zich uitstrekken tot aan de branding. Tot voor kort waren het vooral Griekse toeristen die hier hun zomer doorbrachten, maar tegenwoordig vinden ook meer en meer andere Europeanen de weg naar het schiereiland. Dat is geen reden tot paniek: de 550 kilometer lange kustlijn biedt genoeg plaats voor iedereen. Wil je je installeren in de zon? Aanraders zijn badplaatsen Hanioti, Kallithea of Kriopigi. Al zijn er nog véél meer geweldige plekjes te vinden.

Onze 3 aanraders:

1. Maak een strandwandeling op Possidi: Wandelen op het strand van Possidi voelt als een tocht naar het einde van de wereld. Het is namelijk langs drie zijden omringd door azuurblauw water, en alleen aan de achterkant verbonden met het vasteland. Door zijn omvang oogt het strand nooit druk en vind je steeds een vrij plekje om je handdoek neer te leggen.

2. Ga ondergronds in de Grot: De fascinerende grotten net buiten Petralona werden in 1959 ontdekt door lokale boeren. Ze vonden er ook een schedel die 700.000 jaar oud bleek te zijn, waarmee het de oudste beenderen zijn die ooit in Europa gevonden werden. Binnen vond men nog fossielen van beren, panters, olifanten en andere exotische dieren. Leer onze voorouders dus een beetje beter kennen terwijl je de verkoeling opzoekt in deze indrukwekkende grot.

3. Verken de toppen van Pro-Athos: In de meest-oostelijke vinger van Chalkidiki vind je Pro-Athos: een ongerepte regio vol bergen en stranden. Gemotiveerde stappers kunnen er naar hartenlust klimmen en genieten van de vergezichten. Vanop de toppen zie je de woeste omgeving en de aangrenzende kust. Wie hier gaat wandelen laat de ochtenduren best niet aan zich voorbijgaan. Eens de zon op zijn hoogst staat, is het behoorlijk warm om te wandelen.

