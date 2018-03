Waarom je best altijd aan het raampje gaat zitten in een vliegtuig avh

20 maart 2018

15u20

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences 0 Reizen Wie aan het raampje gaat zitten in een vliegtuig loopt minder risico om een verkoudheid of de griep op te doen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gisteren werd gepubliceerd.

“Wie niet ziek wil worden, ga aan het raampje zitten en beweeg niet”, zegt hoofdonderzoekster Vicki Stover Hertzberg van de Emory University in Atlanta.

Met wiskundige modellen en computersimulaties berekenden de onderzoekers hoeveel passagiers besmet zouden worden als een hypothetische passagier op de 14e rij aan het gangpad besmet was. Volgens de berekeningen zou de besmette passagier op een vlucht met 150 passagiers gemiddeld één andere persoon besmetten. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

Uit de studie bleek dat je best aan het raampje gaat zitten. Want wie aan een raampje zit, verlaat logischerwijze minder vaak zijn stoel. 80 procent van de passagiers aan het gangpad verlieten minstens één keer hun stoel en dat maakt hen vatbaarder voor besmetting.

Het komt er dus op aan zo stil mogelijk te blijven zitten, al lopen de passagiers die net naast, net achter of net voor de besmette persoon zitten het allergrootste risico, of ze nu aan het raampje zitten of niet.