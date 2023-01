Waarom alle wereldsterren plots op vakantie gaan naar Costa Rica

Beyoncé en Jay Z zetten er het nieuwe jaar in, Mark Zuckerberg heeft er een vakantievilla, net zoals topmodel Gisele Bündchen: Santa Teresa in Costa Rica is tegenwoordig dé place to be. Het idyllische plekje heeft zowat alles waarvan de jetset droomt. Is Costa Rica ook voor jou een interessante bestemming deze zomer?