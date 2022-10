Waar gaat Belg op vakantie nu leven duurder wordt?

Torrevieja Nederlands echtpaar verdronken in zee bij Spaanse badplaats

Een Nederlands echtpaar is verdronken in de zee bij de Spaanse badplaats Torrevieja. Volgens Spaanse media werden de 56-jarige man en zijn 55-jarige vrouw meegesleurd door een sterke stroming. Eenmaal aan land hebben hulpdiensten geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat was zonder succes.

20 september