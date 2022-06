VS maakt einde aan verplichte coronatest voor wie met vliegtuig binnenkomt

GELDFLATER. Peter klikte per ongeluk een verkeerd vakje aan op een aanvraag­for­mu­lier: “Mijn droomreis kan ik nu vergeten”

Iedereen maakt weleens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week vertelt Peter Hoomans (51) hoe hij door een foutje zijn droomreis naar Amerika misliep. “Ik dacht eerst: nu moet ik weer 15 euro betalen. Was dat maar waar...”

9 juni