VS heropenen vanaf 8 november hun grenzen voor gevaccineerde internationale reizigers

Negatieve test

Het nieuwe systeem laat gevaccineerden - die ook nog een negatieve test hebben afgelegd binnen de 72 uur - toe in te schepen op een vliegtuig naar de VS. Wel moeten ze contactinformatie delen. Ongevaccineerde buitenlanders krijgen geen toegang. Ongevaccineerde Amerikanen moeten ook een negatieve test afleggen, meldt Bloomberg nog.

De maatregel was in september al aangekondigd, maar toen was nog geen precieze datum bekend waarop de wijziging zou ingaan. Dat de opening van de grenzen er pas komt na de herfstvakantie is wel een domper voor de reisindustrie.