Vrouw wil pauw meenemen op vliegtuig als “hulpdier” kv

30 januari 2018

21u59

Bron: Business Insider, Fox News 0 Reizen Op de luchthaven van Newark kreeg een vrouw die ook een zitje wilde voor haar reusachtige pauw een nul op het rekest van United Airlines. De vrouw zou nochtans beweerd hebben dat ze het dier nodig had voor emotionele steun, maar dat mocht niet baten.

Reisblog ‘Live and Let’s Fly’ bracht het bijzondere verhaal deze week naar buiten. Reistalkshow Jet Set postte de foto’s van de pauw op Facebook.

Wie reist met een hulpdier, zoals bijvoorbeeld een assistentiehond, mag het dier gratis mee aan boord nemen. De vrouw in kwestie had gehoopt om op die manier een gratis zitje voor haar pauw te kunnen bemachtigen, maar ving bot. Toen ze later aangaf bereid te zijn om voor het dier te betalen, weigerde United Airlines nog steeds om de reusachtige vogel op het vliegtuig te laten.

Richtlijnen

“Dit dier voldeed omwille van meerdere redenen, waaronder gewicht en grootte, niet aan de richtlijnen,” liet United Airlines in een verklaring aan Business Insider weten. “We hebben dit op drie verschillende momenten toegelicht aan de klant vooraleer ze toekwam op de luchthaven.”

De luchtvaartmaatschappij zegt ook dat passagiers die met een hulpdier reizen “minstens 48 uur op voorhand bewijs van een medische professional” moeten indienen.

“In onze poging om onze medewerkers en klanten met beperkingen te helpen, herbekijken we ons huidig beleid en komen we binnenkort met meer nieuws,” verklaarde United Airlines nog aan Fox News.

Strengere regels

Een tweetal weken geleden maakte Delta Air Lines al bekend dat het strengere regels zou invoeren voor passagiers die willen reizen met assistentiedieren. Volgens de maatschappij nam het aantal incidenten met dieren die niet correct opgeleid waren sinds 2016 met 84 procent toe. Het gaat daarbij onder andere om dieren die zich ontlasten op het vliegtuig of personeelsleden of crewleden aanvallen.

Voortaan zullen passagiers 48 uur voor hun vertrek documenten moeten kunnen voorleggen die de gezondheid van het dier aantonen, alsook een attest van een arts of medisch professional en een document dat stelt dat het dier zich zal gedragen op het vliegtuig.