Vrouw valt van kameel en daagt Tripadvisor voor rechter

05 januari 2020

Bron: Boston Globe, AP 0 Reizen Een vrouw uit de Amerikaanse staat New Jersey daagt reiswebsite Tripadvisor voor de rechter omdat een kameel haar tijdens een ritje in Marokko op de grond gooide.

De 24-jarige Breanna Ayala en haar familie boekten in januari 2018 via Viator een kamelenrit bij zonsondergang in Marrakech. De vrouw beweert dat zij en haar familie voor aanvang van de excursie geen veiligheidsbriefing kregen.

Tijdens de rondrit vertelde een van de begeleiders aan Ayala dat de kameel waarop ze zat zwanger was en over ongeveer een maand moest bevallen. De kameel rende echter weg van de karavaan, waardoor Ayala op de grond viel en haar arm brak. De begeleiders van de excursie wachtten een uur tot de eigenaar van het bedrijf arriveerde, vooraleer ze een ambulance belden, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Ayala werd in Marokko geopereerd en verbleef twee dagen in het ziekenhuis.

Nalatigheid

Ayala beschuldigt Tripadvisor en dochtermaatschappij Viator van nalatigheid en contractbreuk omdat ze nalieten te onderzoeken of de reisorganisatie die de kamelentour organiseerde veilig handelde en kamelen gebruikte “waarvan ze wisten dat die niet getraind waren en in onveilige fysieke toestand verkeerden.”

“Op eigen risico”

Een woordvoerder van Tripadvisor en Viator laat weten dat het bedrijf geen commentaar geeft op lopende rechtszaken.

Viator, dat online klantenrecensies publiceert, meldt op zijn website dat het reizigers helpt bij het researchen en boeken van meer dan 200.000 activiteiten wereldwijd, maar dat het bedrijf de tours niet zelf beheert en niet verantwoordelijk is voor problemen die ermee verband houden.

Wanneer klanten een excursie boeken via de website, moeten ze akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf, die stellen dat de interacties met de “leveranciers” van de excursies “op eigen risico” gebeuren.