Vrouw post sprookjesachtige foto van vliegreis in business en krijgt meteen bakken kritiek over zich heen KVDS

20 september 2018

18u33 0 Reizen Een influencer die tijdens een vliegreis in businessclass een sprookjesachtige foto van zichzelf postte op Instagram, heeft bakken kritiek over zich heen gekregen. Harimao Lee uit Hongkong was op weg naar Rome toen ze het beeld besloot te delen met haar 128.000 volgers.

“Het was de lange donkere nacht tijdens de vlucht van Hongkong naar Rome. Naar de sterren kijken is een van de dingen die je kan doen in het vliegtuig”, schreef de vrouw bij een foto waarop ze te zien is terwijl ze naar buiten kijkt met een glas bubbels in de hand en lichtjes over zich heen gedrapeerd. (lees hieronder verder)

. It was the long dark night during the flight from HK to Rome. Stargazing is one thing to do in the cabin . #cathaycreators @cathaypacific . 15.8k Likes, 282 Comments - Harimao Lee (@harimaolee) on Instagram: ". It was the long dark night during the flight from HK to Rome. Stargazing is one thing to do in..."

Het duurde niet lang eer de bijtende kritiek binnenstroomde dat alles fake was. En Instagrammers haar verweten een “aandachtzoekende spons” te zijn die “ongelofelijk veel over had voor een paar likes”. “Belachelijke sprookjeslichtjes terzijde, je zit achterstevoren op je stoel, met je hoofd amper centimeters van je televisiescherm. Dit is helemaal in scène gezet.”





En ook: “Ten eerste, met zulke felle lichtjes in het vliegtuig zie je een pak minder buiten. Ten tweede, het feit dat je dergelijke rommel meenam is de definitie van aandachtzoekend gedrag. Je hebt hulp nodig. Therapie is iets goeds. Wees niet beschaamd dat je een probleem hebt. Wees beschaamd dat je het niet weet”, zoals iemand snoeihard schreef.

Anderen haastten zich om de influencer te verdedigen: “Deze foto is prachtig en voor wie erover klaagt: natuurlijk is het opgezet spel. Dat is Instagram”, klonk het onder meer.

In scène

“Laat haar met rust en bemoei je met je eigen zaken”, schreef iemand anders. “Natuurlijk is deze foto in scène gezet. Ze heeft nooit gezegd dat het niet zo was. Niemand houdt jullie tegen om ook succesvol te zijn en in business te vliegen. Deze vrouw is gewoon ongelofelijk creatief.” Waarop iemand nog aanvulde: “Doe maar verder waarmee je bezig bent, je doet niemand kwaad.”

De post kreeg intussen meer dan 15.000 likes. Zelf reageerde de vrouw niet meer op de bijtende commentaar. De lichtjes kwamen overigens later nog eens terug in een volgende post, toen Lee een bezoek bracht aan Manarola, tussen Pisa en Genua.

. Day to enjoy the view of Manarola 🏖️ . Thanks @cathaypacific for providing this chance for us! Looking forward to the next trip on October! Stay tuned! . #cathaycreators #lifewelltravelled 8,803 Likes, 162 Comments - Harimao Lee (@harimaolee) on Instagram: ". Day to enjoy the view of Manarola 🏖️ . Thanks @cathaypacific for providing this chance for us!..."