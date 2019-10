Vrouw mag nooit meer op cruise na levensgevaarlijke selfie mvdb

18 oktober 2019

19u47

Bron: ANP 10 Reizen Een vrouw mag nooit meer mee op een cruiseschip van Royal Caribbean Cruises omdat ze levensgevaarlijke toeren had uitgehaald om een selfie te maken. Ze was op volle zee uit haar scheepshut geklommen om hangend boven de golven de foto te maken, meldde CNN vrijdag. De rederij verbiedt haar nu voor altijd de toegang op een van haar schepen.

Het incident gebeurde voor de kust van Labadee, een havenstad in Haïti. Medepassagier Peter Blosic zag de vrouw buiten haar hut boven zee hangen en schakelde de bemanning in. "Vanaf mijn eigen balkon zag ik de vrouw over de reling klimmen", zei hij. "Het gebeurde heel snel, maar ik wist niet wat haar bedoelingen waren. Als ik niets deed en ze had willen springen, zou dat verschrikkelijk zijn geweest.”



Toen het cruiseschip Allure of the Seas aanmeerde bij de Jamaicaanse stad Falmouth, is de vrouw van het schip verwijderd. De rederij meldt dat ook haar partner het schip af moest. Hij zou haar hebben geholpen. Op de website van Royal Caribbean Cruises staat dat "zitten, staan, liggen of klimmen over relingen en barrières" niet is toegestaan.