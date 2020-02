Vrouw laat rugleuning vliegtuigstoel zakken, man achter haar begint erop in te beuken: “Ik was doodsbang” KVDS

19 februari 2020

08u17

Bron: Twitter, CNN, CNBC 4 Reizen Een Amerikaanse vrouw heeft verteld hoe haar vliegreis in een nachtmerrie veranderde nadat ze de rugleuning van haar stoel liet zakken tijdens een vlucht. De man die achter Wendi Williams zat, vond dat niet leuk en liet dat duidelijk blijken. Het dispuut liep uit de hand en leidt nu ook tot een hevige discussie op sociale media over of het wel oké is om achterover te leunen op het vliegtuig.

Het incident gebeurde op 31 januari, op een vlucht van American Airlines. De lerares uit Virginia Beach was toen onderweg van New Orleans naar Charlotte. Ze deed haar verhaal eerst op sociale media en gaf nu ook toelichting op nieuwszender CNN.

Snack

Williams zou al kort na het opstijgen haar stoelleuning laten zakken hebben. Toen de crew een snack rondbracht, zou de man die achter haar zat haar “op een toontje” gevraagd hebben om haar stoel weer rechtop te zetten, zodat hij comfortabel kon eten.





Dat deed ze. Maar toen ze zag dat hij klaar was, leunde ze opnieuw achterover. “Toen begon hij tegen de achterkant van mijn stoel te timmeren”, vertelt de vrouw op Twitter. “Hij was boos dat ik mijn stoel liet zakken en sloeg tot negen keer toe tegen mijn rugleuning. Hard.”

Aan CNN vertelde ze dat ze probeerde om de aandacht te trekken van iemand van de crew. “Ze waren niet aan het opletten en daarom begon ik de man te filmen. Het was het enige wat ik kon bedenken om hem te laten ophouden”, klinkt het.

Twitter

De vrouw postte de beelden vervolgens op Twitter. En het leek te werken, “want de man stampte nu niet meer zo hard als ervoor”. Het was echter de reactie van het cabinepersoneel die haar écht met verstomming sloeg. Volgens Williams zou een stewardess “met haar ogen gerold” hebben naar haar en de man achter haar een gratis glas rum aangeboden hebben.

Vervolgens kreeg Williams een brief van de stewardess waarin stond dat haar gedrag “in strijd kon zijn met de federale wetgeving”. “U moet er meteen mee stoppen als u niet vervolgd wil worden en bij onze volgende stop uit het vliegtuig gezet wil worden”, las ze. (lees hieronder verder)

I’m done being quiet! I’ve had extensive neck surgeries - my cervical spine is completely fused, except for C1. You can contact me. https://t.co/YqxjHP47wY pic.twitter.com/gE20zWq1o9 wendi(@ steelersfanOG) link

“Ik was in shock”, aldus Williams. “En ik had het gevoel dat hoe kalmer ik reageerde, hoe bozer en geïrriteerder de stewardess werd. Ze zei me dat ze niet meer met me wilde praten en dat ze er genoeg van had. Ze dreigde ermee dat ze me van het vliegtuig zou laten zetten. Ik moest ook de video wissen. Ik was doodsbang.”

In enkele latere tweets meldde de vrouw dat ze verwondingen aan het incident over had gehouden en dat ze overwoog om gerechtelijke stappen te ondernemen. Ze zou op één na al haar nekwervels verschoven hebben door het gestamp en zelfs geopereerd zijn. “Ik heb een tijd niet kunnen werken, ik moest naar een dokter en heb een week lang barstende hoofdpijn gehad”, klinkt het.

De beelden van het incident staan nog altijd online en de vrouw verkocht de rechten intussen aan een nieuwsagentschap.

Verhitte debatten

American Airlines liet al weten dat het “meningsverschil” onderzocht wordt. Op sociale media leidt het alvast tot verhitte debatten of passagiers zomaar hun zetel achterover mogen leggen. Velen vinden het onbeleefd, zeker als er maar beperkte beenruimte is. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk: zelfs de CEO van Delta Air Lines liet er al zijn licht over schijnen. De maatschappij liet vorig jaar een heel aantal toestellen herbouwen zodat de stoelen minder ver naar achteren konden leunen “om het comfort van de passagiers te verbeteren”. Zelf zei CEO Ed Bastian op nieuwszender CNBC dat hij zijn stoel nooit achterover legt. Passagiers zouden dat echter wél mogen doen, maar dan alleen als ze de toestemming vragen van de persoon achter zich.

