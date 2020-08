Vrouw geplet tijdens zwemexcursie met bultruggen kv

03 augustus 2020

17u27

Bron: BBC, News.com.au 0 Reizen Een Australische vrouw heeft zaterdag zware verwondingen opgelopen tijdens een excursie naar het Ningaloo Reef in West-Australië. Daar raakte ze tijdens een zwempartij met bultruggen, georganiseerd door een touroperator, geplet tussen twee walvissen.

De 29-jarige vrouw nam deel aan een snorkelexcursie waarbij toeristen kunnen zwemmen met bultruggen, walvissen die tot 19 meter lang kunnen worden, en kwam daarbij klem te zitten tussen twee walvissen. Ze liep daarbij gebroken ribben en inwendige bloedingen op.

De Australische werd eerst behandeld in een lokaal ziekenhuis in Exmouth, vooraleer ze werd overgevlogen naar een hospitaal in de stad Perth. Haar toestand is ernstig, maar stabiel.



Andere toeristen die deelnamen aan de snorkelexcursie waren getuige van het incident, maar raakten volgens de politie van West-Australië niet gewond. De groep bevond zich op slechts enkele honderden meters van het strand toen het incident plaatsvond.

(Lees verder onder de kaart)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Proefproject

De autoriteiten onderzoeken het voorval. Momenteel loopt er een vijf jaar durend proefproject in de regio waarbij mensen de kans krijgen om te zwemmen met bultruggen. Het project staat onder toezicht van het Australische Departement voor Biodiversiteit, Natuurbescherming en Attracties (DBCA). Vijftien touroperators hebben een vergunning om met groepen van maximaal negen personen te gaan zwemmen met de walvissen, met de richtlijn dat de zwemmers op minstens vijftien meter van de dieren moeten blijven. Sinds het begin van het experiment in 2016 hebben volgens het DBCA al bijna 10.000 mensen gezwommen met bultruggen, zonder enig incident.

Uitzonderlijk

Matt Winter, woordvoerder voor touroperator Ningaloo Whaleshark Swim, vertelde aan het Australische news.com.au dat het bedrijf zich aan alle regels en richtlijnen houdt en dat het vermoedelijk om een erg uitzonderlijk ongeval gaat. “Het is een van die dingen die kunnen gebeuren met wilde dieren in de oceaan”, reageerde hij. Volgens Winter belandde de vrouw tussen een volwassen walvis en een jonge walvis. Die jonge walvis is geen kalfje meer, maar vertoeft wel nog steeds in de buurt van zijn moeder. De moeder kan overbezorgd geweest zijn, zegt hij. “Ze kan bang geworden zijn van andere walvissen in de regio, van orka’s... We weten het gewoon niet.”

Ningaloo Reef is gekend om zijn grote diversiteit aan zeeleven en is een van de meest populaire toeristische bestemmingen van de staat. Snorkelexpedities zijn er bijzonder populair. West-Australië herbergt dan weer de grootste gekende bultruggenpopulatie en - ondanks hun grootte - wordt het veilig geacht om tussen de zeezoogdieren te zwemmen.