Vroege vluchten op Brussels Airport vertraagd door tijdelijke sluiting luchtruim kg ttr

16 april 2019

08u26

Bron: Belga 2 Reizen Doordat er tot 6 uur geen luchtverkeer mogelijk was boven België, zijn er vanochtend vertragingen van gemiddeld een halfuur voor passagiersvluchten op Brussels Airport. Dat zegt een woordvoerster van de luchthaven. Ze verwacht dat de problemen tussen 8 en 9 uur opgelost zullen zijn.

Tussen middernacht en 6 uur was er geen luchtverkeer mogelijk boven België omdat een supervisor bij luchtverkeersleider skeyes zich gisterenavond kort voor zijn dienst ziek had gemeld en er geen vervanger werd gevonden. Dat veroorzaakte hinder voor reizigers- en goederenvluchten op de nationale luchthaven.



"Rond 7 uur waren er vertragingen van gemiddeld 30 minuten", zegt een woordvoerster van de luchthaven. "Vooral vluchten die normaal voor 6 uur moesten opstijgen of landen, zijn getroffen.”



Twintig cargovluchten bleven aan de grond, maar bij de passagiersvluchten waren er geen schrappingen door de problemen bij skeyes. Wel waren er enkele annuleringen door een staking in Spanje.

Lees ook: Vijftig vluchten getroffen op Brussels Airport door onderbreking van luchtverkeer afgelopen nacht