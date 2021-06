Vroege vertrekkers kunnen vanaf vandaag al poging wagen om code te bemachtigen voor gratis PCR-tests, vanaf maandag werkt het systeem zeker

“Normaal zal het systeem in de loop van het weekend optimaal werken”, legt Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing vrijdag uit. “Dus men kan dan al proberen uit te testen, met de garantie dat het systeem maandag zal werken.” De echte start blijft dus wel 28 juni.

Op de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano vrijdagmorgen zoomde Moykens dieper in op allerlei belangrijke zaken in verband met reizen naar het buitenland.

Ze had het daarbij ook over de gratis coronatests die vanaf maandag kunnen aangevraagd worden. De topvrouw legde uit dat het gaat om twee gratis PCR-testen voor alle Belgen ouder dan 6 jaar die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren. Ook als je wel al twee keer gevaccineerd werd, maar er nog geen twee weken zijn verstreken sinds je tweede prik, heb je recht op de gratis testen.

Let op, 10 dagen geldig

Een code voor een gratis test aanvragen kan via mijngezondheid.belgie.be. Let wel, de activatiecode blijft maximaal tien dagen geldig. “Wij gaan ervan uit dat dat zeker lang genoeg is om een vrij moment te vinden voor een afspraak”, aldus Moykens. Maak dus ook niet de fout om de code te vroeg aan te vragen. De website kan ook gebruikt worden om een code voor een betalende test aan te vragen. Die blijft dertig dagen geldig.

De test zelf kan dan afgenomen worden in alle triage- en testafnamecentra, privelabo’s of afnameplaatsen van ziekenhuislabo’s (Hier kan je alle testcentra en labo’s in ons land terugvinden).

Volledig scherm Ter illustratie. © AFP

De huisarts neemt géén tests voor toeristische doeleinden af. Bedoeling is net om huisartsen te ontlasten en hen te laten focussen op hun kerntaken. “Vergeet geen rekening te houden met de geldigheidsduur van de testcode en val de huisartsen niet lastig met vragen”, aldus Moykens op de persconferentie. “Hou er ook rekening mee dat er 24 tot 36 uur nodig zijn om uw resultaat te ontvangen.”

Moykens herhaalde ook dat het gaat om twee gratis PCR-testen. Snelle antigeentesten worden immers niet in alle landen aanvaard en zijn ook in mindere mate beschikbaar in ons land. Dat soort testen is dus te betalen. “Snelle antigeentesten zijn mogelijk bij bepaalde labo’s en vanaf 12 juli ook bij een duizendtal apotheken”, liet Moykens weten.

Snel

Wat als je volgende week al vertrekt en er dit weekend toch niet in slaagt een code te bemachtigen? Dan nog moet het volgens de topvrouw lukken om alles op tijd rond te krijgen. “Je kan met die code onmiddellijk een afspraak maken en binnen de 24 uur is je resultaat in 94 procent van de gevallen kenbaar. 98 procent van de labo’s kan het testresultaat binnen 36 uur bezorgen.”

Het heeft ook meestal geen zin om je te vroeg te laten testen. “Sommige landen aanvaarden slechts een test van 48 uur oud. Dan heeft het geen zin om die vroeger te doen.”

Volledig scherm © Photo News

Goed voorbereiden

Ga voor vertrek niet alleen na welke reisvoorwaarden gelden voor het land waar u naartoe gaat, maar ook voor de landen waar u door zal reizen, raadde ze nog aan. Dat kan via de website reopen.europa.eu of de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Zo moeten er soms ook nog bepaalde documenten ingevuld worden.

Sommige landen vragen om het Europese coronacertificaat, dat kan u bekomen door de applicatie CovidSafeBE te downloaden op uw smartphone of het certificaat te downloaden via mijngezondheid.belgie.be. En niet te vergeten, voor de terugkeer naar ons land is het belangrijk om het Passenger Locator Form (PLF) in te vullen.

Tot slot riep Moykens nog op om de app Coronalert te blijven gebruiken, ook in het buitenland. De app is namelijk ingeschakeld in het Europese netwerk van contactopsporingapps. “In de internationale context blijft Coronalert een belangrijk wapen in de strijd tegen de pandemie.”

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès toont de Belgische app van het Europese coronacertificaat op haar smartphone. © BELGA

Bekijk ook: