Vroeg geboekt, en toch honderden euro’s misgelopen: waarom vroegboekkorting niet altijd voordelig is kg

19 maart 2019

16u00 0 Reizen De vroegboekkorting betekent niet altijd dat je effectief de laagst mogelijke prijs betaalt voor je reis. Dat ontdekte een Belgische reiziger per toeval. Hij boekte bij TUI verschillende reizen met vroegboekkorting, maar zag enkele maanden later de prijzen van diezelfde vakanties kelderen. Zo loopt hij tot 700 euro mis.

Ondernemer Jimmy Faes uit Mortsel boekte afgelopen herfst drie reizen bij reisorganisator TUI. Hij deed dat naar aanleiding van een vroegboekpromotie: zo kreeg hij een mooie korting, volgens TUI. Maar bij twee van die reizen ging de prijs na het boeken nog flink naar beneden, ontdekte Faes. De ene reis is twee maanden voor vertrek maar liefst 400 euro goedkoper geworden. Een andere vakantie wordt op dit moment aangeboden aan 300 euro minder.



Dat terwijl de reisorganisatie wel de indruk wekt dat vroegboekers hun voordeel doen door snel hun reis vast te leggen, vertelt Faes. “Dit is niet logisch. TUI spoort klanten zoveel mogelijk aan om vroeg te boeken en nu blijkt dat je net gestraft wordt als je dat doet”, zegt de ondernemer. “Het gaat bovendien om een flink bedrag: met het geld dat ik had kunnen uitsparen, kan ik bijna nog eens op vakantie.”

Geen tegemoetkoming

Wanneer Faes contact opnam met TUI, werd hij bovendien van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat de reis via het Nederlandse platform van TUI werd geboekt, zegt de Belgische reisorganisator zelf niets te kunnen doen. Maar TUI Nederland wijst net met de vinger naar de Belgische tak, omdat de reis via een Belgische ‘TUI shop’ werd geboekt, één van de fysieke kantoren van TUI. Geen van beide zeggen de boeking zelfs maar terug te vinden, volgens Faes.



Van de ‘TUI Shop’ kreeg hij wel te horen dat een terugbetaling van het prijsverschil niet mogelijk was. Op het moment van de boeking ging hij immers akkoord met een bepaalde prijs die nog dagelijks kan veranderen, zo staat ook in de voorwaarden beschreven. Dat is een schrale troost voor Faes, die zich bedrogen voelt. “Ik ben niet de enige die hierin is getrapt. TUI strooit de consument zand in de ogen en schuilt daarna achter de kleine lettertjes.”



Faes deelde zijn ervaring ook op Facebook, en werd daarna naar eigen zeggen zelf gecontacteerd door verschillende andere TUI-klanten die in hetzelfde schuitje zitten.

“Kunnen we nooit voorspellen”

Piet Demeyere, woordvoerder van TUI België, bevestigt dat de prijs van een reis nog sterk kan veranderen, ook na de vroegboekperiode. Maar volgens Demeyere kan TUI zelf weinig veranderen aan de prijsverschillen. Die worden vaak ook bepaald door promoties van leveranciers, waar TUI zelf geen controle over heeft.



“In principe zouden de reizen steeds duurder moeten worden naarmate het seizoen vordert: we starten telkens met veel voordelen die daarna gestaag afnemen”, beaamt hij. “Maar in werkelijkheid moeten we ook rekening houden met vraag en aanbod. Het kan dat hoteliers bijvoorbeeld zelf promoties op poten zetten en die doorgeven aan TUI. Die kortingen gelden dan enkel voor nieuwe klanten. We kunnen zo’n acties nooit voorspellen, maar moeten ze wel aanbieden aan onze klanten.”