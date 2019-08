Vrienden huren voor 6.200 euro via Booking onbestaande villa in Kroatië mvdb

21 augustus 2019

11u15

Bron: Le Parisien 2 Reizen Voor een groepje Franse vrienden staat de zomer van 2019 voortaan gelijk met een financiële kater en een verpeste vakantie. Het tienkoppige gezelschap huurde via Booking.com voor meer dan 6.200 euro twee weken een idyllische vakantievilla op het eiland Hvar nabij de Kroatische kuststad Split. Probleem: bij aankomst bleek de villa niet te bestaan.

“Het was een soort veld, er lag niets”, verklaarde Chloé namens de groep aan de krant Le Parisien. Hebben ze een verkeerd adres ingegeven? De groep klopt aan bij buren en bij nabijgelegen winkels. Wat blijkt: ze zijn niet de eerste slachtoffers van de oplichting. Ook in juli kwam een groep toeristen bedrogen uit, delen buren hen mee. De malafide verhuurder van het pand neemt de telefoon niet op, meer zelfs: zijn nummer is niet langer toegekend.



De groep tracht Booking.com te contacteren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met een filmpje op Twitter hebben ze meer succes. Naast spottende reacties leidt het tot veel solidariteit. Duizenden delen de video, waardoor Booking.com wel moet reageren. Chloé kreeg een manager van het bekende reisbedrijf aan de lijn. “Ze erkende dat Booking.com was tekortgeschoten door de frauduleuze villa-advertentie online te laten staan. Ons overgemaakt bedrag zal worden terugbetaald.” Chloé is sceptisch: “Zonder Twitter hadden ze ons dossier niet zo snel behandeld.”



Le Parisien kreeg van Booking te horen “dat er werk zal worden gemaakt van een nieuwe accommodatie en een financiële compensatie.” Chloé heeft tot dusver daar niets van gemerkt. De gestrande groep betaalde hun overnachting op hotel in Split zelf en boekte inmiddels een nieuwe villa. “Twee van ons hebben niet genoeg financiële middelen en zijn al naar Frankrijk teruggekeerd.” Of de overige vrienden zoals voorzien tot 31 augustus in Kroatië blijven, is niet zeker.

