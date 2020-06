Vraag naar vliegreizen begint nu alweer toe te nemen AW

03 juni 2020

20u34

Bron: Belga 0 Reizen De vraag naar vliegreizen begint weer wat toe te nemen, nadat de internationale luchtvaart door de coronacrisis grotendeels heeft platgelegen. Dat meldt internationale brancheorganisatie IATA op basis van nieuwe cijfers.

In april daalde de vraag met 94,3 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat was volgens de IATA waarschijnlijk het dieptepunt. Vanaf dat moment tot aan 27 mei is het aantal dagelijkse vluchten namelijk weer met 30 procent gestegen. Hoewel het voornamelijk om binnenlandse vluchten gaat en het relatief nog steeds een zeer laag aantal is, stelt IATA dat dit het eerste signaal is dat de luchtvaart op weg is naar herstel.



"April was een ramp voor de luchtvaart, aangezien het luchtverkeer bijna volledig stopte", zegt IATA-directeur Alexandre de Juniac. "Maar nu nemen vluchten weer toe, heffen landen langzaamaan beperkingen op en toont het ondernemersvertrouwen een verbetering in belangrijke markten zoals China, Duitsland en de Verenigde Staten.”



Vooral in Azië trekt de vliegmarkt weer aan. Uit cijfers van eind mei blijkt dat het aantal vluchten in China, Korea en Vietnam nu nog slechts 22 tot 28 procent lager ligt dan een jaar eerder. Ook googelen mensen weer meer naar vliegreizen. Eind mei deden ze dat een kwart vaker dan in april.