Vorig jaar 50 doden door Westnijlvirus: Griekenland maant toeristen aan om voorzorgen te treffen tegen muggenbeten KVE

18 juni 2019

18u59

Bron: NPO1, The Guardian 23 Reizen Griekenland maakt zich op voor een druk zomerseizoen met naar verwachting dertig miljoen toeristen. Maar de Griekse autoriteiten waarschuwen de vakantiegangers voor muggen die minder onschuldig zijn dan ze lijken. Ze kunnen het Westnijlvirus bij zich dragen en dat is niet zonder gevaar. Als toerist neem je best je voorzorgen.

Vorig jaar overleden 50 mensen aan die ziekte in Griekenland. Sander Koenraadt, muggendeskundige van de universiteit van Wageningen, heeft aan de Nederlandse radiozender NOS uitgelegd waarom die beestjes zo gevaarlijk kunnen zijn.

“Je kan het Westnijlvirus inderdaad oplopen door een muggenbeet. Dit leidt dan tot koorts en griepverschijnselen”, zegt Koenraadt. “Het kan een hele vervelende ziekte zijn. In de meer ernstige gevallen kan het tot hersenvliesontsteking leiden en andere complicaties, en zelfs de dood. Alle reden tot alertheid dus.”

Vorig jaar raakten 316 mensen geïnfecteerd in Griekenland, zowel op het platteland als in de steden (omgeving van Athene en Thessaloniki). Een record. Vijftig mensen stierven. Betekent dit dat de kans reëel is dat het virus dit jaar opnieuw zal toeslaan? “De ontwikkeling van het virus in zo’n steekmug is afhankelijk van het weer en de temperatuur. Hoe warmer het wordt, hoe sneller het virus zich in zo’n mug ontwikkelt. Hoe meer muggen er zijn, hoe groter ook de kans dat je gestoken wordt”, legt de deskundige uit.

Welke voorzorgen kan je treffen?

Maar wat kan je er zelf tegen doen? “Er bestaat helaas geen vaccin om je tegen het virus te beschermen. Jezelf insmeren met antimuggenmiddelen en slapen onder een klamboe kan al heel wat onheil voorkomen”, stelt Koenraadt. “Bovendien draagt slechts een klein deel van de muggenpopulatie het virus met zich mee en is niet elke steek alarmerend.”

Ook het Griekse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor het virus en raadt iedereen aan om beschermende maatregelen te nemen zoals het dragen van lange mouwen, het vermijden van plaatsen met stilstaand water en het gebruik van muskietennetten en insectenwerende middelen.

“Net zoals we in de winter een uitbraak van griep moeten verwachten, moeten we nu in de zomer rekening houden met een uitbraak van het Westnijlvirus. We moeten echt daarop voorbereid zijn”, meent Danai Pervanidou van het Griekse gezondheidsinstituut Keelpno.

Niet alleen in Griekenland

Het virus wordt ook in andere delen van Europa waargenomen zoals Cyprus, Italië, Frankrijk, Servië, Roemenië en Bulgarije. In onze contreien komt het virus vooralsnog niet voor in de muggenpopulatie, maar door klimaatverandering kan dat wel eens veranderen, waarschuwt Koenraadt.