Voortaan twee keer per week vanuit Zaventem vlucht naar miljoenenstad Shenzhen HR

20 maart 2018

19u00

Bron: Belga 1 Reizen Op Brussels Airport is vandaag een nieuwe rechtstreekse verbinding met China feestelijk ingehuldigd. Hainan Airlines vliegt voortaan twee keer per week op Shenzhen, een miljoenenstad in het zuiden van China. Samen met de bestemmingen Peking en Shanghai, vliegt Hainan Airlines deze zomer tien keer per week tussen België en China.

Vlucht HU759 uit Shenzhen landde dinsdag om 17.53 uur op Belgische bodem. Hainan Airlines zal op dinsdag en donderdag met een Boeing 787 Dreamliner vliegen tussen de Belgische hoofdstad en Shenzhen Boa'an International Airport.

"Shenzhen geldt in China als een secundaire stad, maar er wonen meer dan 11 miljoen mensen. Evenveel als in heel België dus", zegt Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport. De stad is ook een technologisch en financieel centrum. Bedrijven als Ping An Bank, Tencent, BYD Auto en Huawei hebben er hun hoofdzetel.

Hong Kong

De nieuwe verbinding moet het toerisme en de vrachtactiviteiten, en dan vooral e-commerce, tussen België en China stimuleren, zo luidt het. Reizigers kunnen via Shenzhen ook doorvliegen naar Australië en Nieuw-Zeeland.

Het is voor Brussels Airport de derde verbinding met China. Hainan Airlines vliegt sinds 2006 tussen Brussel en Peking (tijdens het zomerseizoen vijf keer per week) en eind oktober vorig jaar startte de maatschappij met vluchten vanuit Shanghai (drie keer per week).

Komende zondag volgt al een vierde verbinding tussen Zaventem en China. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific start dan met vluchten van en naar Hongkong (vier keer per week).