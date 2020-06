Voortaan dagelijks vluchten van Brussel naar Boedapest met lagekostenmaatschappij WIZZ HR

01 juni 2020

17u10

Bron: Belga 0 Reizen Vanaf vandaag vliegt de Hongaarse luchtvaartmaatschappij WIZZ tussen Brussels Airport en Boedapest (Hongarije). Dat laat Brussels Airport Company weten.

In een eerste fase voorziet lagekostenmaatschappij Wizz vijf vluchten per week vanaf Brussels Airport. Midden juni wordt de frequentie verhoogd naar zes vluchten per week. Vanaf midden september zou WIZZ dagelijks naar Boedapest vliegen. WIZZ voert de vluchten uit met A320- en A320neo-toestellen.

