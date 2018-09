Voordelig vliegen in Business Class? Zoveel mag je betalen bij bieding



Jolien Lelièvre

04 september 2018

16u34 0 Reizen Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden enkele dagen voor vertrek meer luxe en comfort aan via een bieding. Het opzet is simpel. De hoogste bieder krijgt een upgrade naar Business Class, met uiteraard alle luxe en comfort inbegrepen. Een verleidelijk voorstel, maar is het ook altijd voordeliger?

Wie kiest voor luxe en comfort, zoals een bed en lekkere maaltijden, betaalt al snel enkele duizenden euro’s voor een ticket. Wie via een bieding een plaatsje kan bemachtingen in Business Class doet volgens luchtvaartexpert Luc De Wilde dan ook een goede zaak. “Als je weet dat biedingen vaak rond de vier à vijfhonderd euro eindigen en een heen- en terugticket in Business Class gemiddeld 2.500 euro kost, is het al eens de moeite om deel te nemen aan zo een bieding.”

Enkele reis

Maar laat je niet verrassen. Een bieding is alleen geldig voor een enkele vlucht, en het bedrag komt ook nog eens bovenop de prijs die je al betaalde voor je vlucht. “In sommige gevallen kan de prijs van een bieding hoger oplopen dan normaal, maar dat hangt af van verschillende factoren”, zegt De Wilde.

Het is dus belangrijk dat je voor jezelf nagaat of je extra wil betalen voor een upgrade. “Uiteindelijk begint en eindigt het bij wat je zelf wil. Je bepaalt zelf je bod en je kiest zelf hoeveel geld je extra wil spenderen", zegt De Wilde. Gemiddeld betaal je vierhonderd euro voor een upgrade via een bieding, als je dan bijvoorbeeld vijfhonderd euro voor je ticket in Economy Class hebt betaalt, kom je op een totaal van negenhonderd euro voor beide vluchten. Voor dat bedrag mag je tijdens een van je vluchten dan plaatsnemen in Business Class.

Langeafstandsvlucht

Biedingen worden vooral voor verre vluchten aangeboden. Onder meer via Brussels Airlines, KLM en Etihad Airways maak je zo kans op een upgrade. Al geldt dat wel niet voor alle vluchten van deze maatschappijen. “Bij luchtvaartmaatschappijen gaat het om rendement. Als er nog plaats is kunnen speciale tickets aangeboden worden. Want of er nu 150 of driehonderd passagiers aan boord zitten, het vliegtuig stijgt sowieso op”, zegt De Wilde.

En voor wie naar de Verenigde Staten reist, heeft De Wilde nog een tip. “Als je biedt op een vlucht van of naar de VS, kies dan voor een upgrade tijdens je terugvlucht. Vluchten vanuit de VS zijn vaak nachtvluchten en dan is extra comfort meer dan welkom.