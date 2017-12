Voor wie deze kerstvakantie met de auto op reis gaat: hier zijn winterbanden verplicht (en de regels worden strenger) FT

12u40

Wie deze kerstvakantie of volgend jaar naar de wintersportgebieden reist met de auto, moet rekening houden met nieuwe, strengere veiligheidsregels in Duitsland. Winterbanden zijn er al even verplicht, maar die moeten nu ook een bijkomend icoontje hebben, het sneeuwvlokje. Rijd je met de verkeerde banden, dan riskeer je tot 80 euro boete.

Vanaf 1 januari moeten winterbanden in Duitsland niet enkel het keurmerk M+S hebben (dat staat voor modder en sneeuw), maar ook het sneeuwvlokje of alpinesymbool. De meeste Belgen zijn niet op de hoogte van de nieuwe regels, maar ze riskeren wel een boete tussen 60 en 80 euro. Die kan zelfs oplopen wanneer je geen ruitensproeivloeistof of geen sneeuwkettingen hebt.

Al lijkt het hoogstonwaarschijnlijk dat de politie de auto aan de kant zet en een blik werpt op de banden. Wel kan het problemen veroorzaken wanneer de wagen betrokken raakt bij een ongeval. Wie zopas nieuwe winterbanden heeft aangekocht en morgen vertrekt, hoeft ook niet onmiddellijk te panikeren. Modder- en sneeuwwinterbanden mogen nog tot 2024 - alleen als ze zijn aangeschaft voor 1 januari. Wie winterbanden na de jaarwisseling koopt, moet er wel voor zorgen dat ze het bijkomende symbool hebben.

In Duitsland wordt trouwens ook overwogen om een minimale profieldiepte van 4 millimeter te verplichten, zoals dat nu al in Oostenrijk en Tsjechië geldt. Hoe zit het trouwens in andere landen? Een overzicht.

Oostenrijk en Zwitserland

In Oostenrijk zijn winterbanden niet verplicht, maar moeten automobilisten tussen 1 november en 15 april wel het hoofd kunnen bieden aan winterse omstandigheden. Hetzij met winterbanden, voorzien van de aanduiding M+S en een profiel van minstens vier millimeter diep, hetzij met sneeuwkettingen rond de zomerbanden.

In Zwitserland geldt evenmin een winterbandenverplichting. Komt het bij winterweer tot een ongeval en heeft uw eigen wagen zomerbanden, dan dreigt wel mede-aansprakelijkheid. Wie met winterbanden rijdt, moet banden hebben met een profiel van minstens 1,6 millimeter diep.

Italie en Frankrijk

In Italië kan elke provincie zelf bepalen of winterbanden verplicht zijn. Dat wordt aangeduid met verkeersborden. In Frankrijk geldt geen winterbandenverplichting. Verkeersborden met een witte autoband met een sneeuwketting tegen blauwe achtergrond geven aan waar sneeuwkettingen zijn voorgeschreven. Als alleen winterbanden voldoende zijn, staat dat op de borden. Die kunnen gewisseld worden afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ons land en Luxemburg

Ook in ons land zijn winterbanden niet verplicht. Sneeuwkettingen of spijkerbanden mogen trouwens alleen worden gemonteerd als het wegdek is bedekt met sneeuw en/of ijs en niet beschadigd raakt. In het Groothertogdom Luxemburg zijn winterbanden wel verplicht bij sneeuw en ijs.