Voor nog geen 200 euro vliegen én slapen in Venetië, Berlijn of Londen: de scherpste reisdeals op een rij

Vanwaar de lagere prijzen?

Na het succes van goedkope vliegmaatschappijen zijn ‘low cost’ reisbureaus aan een ware opmars bezig. Het principe is simpel: geen fysieke kantoren waar je zomaar binnenwandelt, maar een uitgebreid online vakantiegamma dat je 24/24 doet wegdromen. Die online aanpak verklaart meteen waarom reisagentschappen als Flywise de kosten kunnen drukken.

Het vakantieaanbod bestaat gewoonlijk uit kant-en-klare pakketreizen. Handig voor wie liever niet urenlang het internet afschuimt op zoek naar de beste hotels en ideale vluchturen. Al het speurwerk werd voor jou gedaan. Het enige wat jij hoeft te doen, is je bestemming kiezen en in enkele klikken je vakantie vastleggen. Je vliegtickets en hotelvoucher? Die vallen enkele dagen na je boeking netjes in je mailbox.

Hoe werkt het precies?

Sommige online reisorganisaties bieden compleet uitgewerkte vakantievoorstellen aan. Zo weet je meteen in welk hotel je verblijft en op welke vlucht je moet stappen. Anderen spelen in op het verrassingseffect.

Flywise garandeert bijvoorbeeld dat je minimaal in een driesterrenhotel logeert. Maar wélk hotel het exact wordt en wanneer je op welke luchthaven verwacht wordt, krijg je binnen de zeven dagen na je boeking te horen.

Wie graag op zeker speelt, voelt de twijfel misschien al opborrelen. Maar in ruil voor wat gezonde spanning profiteer je wél van een ultravoordelige prijs. Als we de reviews mogen geloven, hebben de meeste vakantiegangers zich hun reis in ieder geval niet beklaagd.

Hou er wel rekening mee dat transfers en toeristenbelasting meestal ter plaatse nog bijbetaald moeten worden. Ook voor extraatjes zoals een hotelupgrade, een bijkomende overnachting, zitplaatsen naast elkaar of een zwaardere koffer betaal je een kleine toelage.

Welke bestemmingen zijn er zoal?

Het aanbod aan online budgetreizen is indrukwekkend. De sky is letterlijk the limit! Van gezellige weekendjes in eigen land tot Europese zonbestemmingen of luxueuze ver-weg-vakantieparadijzen: voor ieder wat wils. En dat allemaal aan een scherpe prijs.

Alvast drie aanraders:



• Met Flywise vertrek je al voor 199 euro per persoon drie dagen op citytrip. Je hebt de keuze uit ruim 20 bestemmingen doorheen heel Europa. Aan jou de keuze: hier vind je de lijst van steden én de optie om te bestellen.



• Of wat dacht je van een luilekkervakantie op een tropisch eiland? Vanaf 1.459 euro per persoon verblijf je negen dagen lang in een vijfsterrenluxehotel in Mauritius. Het is slechts één van de vele betaalbare droomreizen waar Secret Escapes mee uitpakt.



• Zin om last minute op skivakantie te vertrekken? In het Oostenrijkste Serfaus biedt Prijsvrij al vanaf 540 euro per persoon een verblijf van zes dagen aan in een viersterrenhotel met wellness. Tijdens de paasvakantie ben je daar bovendien zeker van voldoende sneeuw.

