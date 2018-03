Voor jou berekend: zoveel kost een dagje pretpark met het gezin jou deze paasvakantie Fien Tondeleir

29 maart 2018

17u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen De zon komt piepen, de paasvakantie komt eraan en de pretparken openen komende zaterdag opnieuw hun deuren. Tijd dus om even de prijzen te vergelijken van een dagje uit met het gezin in de zeven populairste parken. Wat blijkt? Disneyland Parijs steekt er met kop en schouders bovenuit, in ons land ben je tussen de 113 en 168 euro kwijt.

Het pretparkseizoen opent hier en daar met een aantal nieuwigheden. Zo onderging Aqualibi in Waver een volledige metamorfose en heeft het nu een extra kinderzone van 700 vierkante meter, in Walibi zelf wordt volop uitgekeken naar de nieuwe familie-achtbaan Tiki-Waka. De opening ervan loopt door de slechte weersomstandigheden wel vertraging op waardoor de coaster niet operationeel zal zijn voor 7 april. In Bobbejaanland kruipen de bezoekers dan weer met virtual reality-brillen op de hangende achtbaan Dreamcatcher.

Voor veel gezinnen is en blijft een pretparkbezoek een dure uitstap. Bij Plopsaland De Panne, Boudewijn Seapark en De Efteling gingen de prijzen ten opzichte van vorig jaar lichtjes omhoog. De tickets zijn er dit jaar 0,50 cent duurder per persoon.

