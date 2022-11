Voor de eerste keer op cruise? 9x gouden raad voor beginners

Zeebrugge Imposant schip MSC Virtuosa vaart voortaan op Zeebrugge en laat er zelfs wintercrui­ses starten: “Voor Belgen is dit de ideale manier om deze vorm van reizen te leren kennen”

Het imposante cruiseschip Virtuosa van de Italiaanse rederij MSC ligt maandag voor het eerst aangemeerd in de haven van Zeebrugge. De ‘maiden call’ betekent de voorbode van een hele reeks wintercruises van zeven nachten die in Zeebrugge halt houden. Met 10 restaurants, 21 bars, 5 zwembaden, een lengte van 3 voetbalvelden groot en een promenade van 112 meter lang is het één van de paradepaardjes van MSC.

