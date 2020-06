Voor 125.000 dollar kan je met een exclusieve ‘ruimteballon’ naar de ruimte YV

19 juni 2020

15u02

Bron: CBS 1 Reizen Het Amerikaanse ruimtebedrijf Space Perspective wil binnen de drie jaar commerciële ruimtereizen mogelijk maken. Dat zullen ze niet doen door middel van een raket, maar wel met een soort luchtballon. Een ticketje zal je wel 125.000 dollar of ongeveer 110.000 euro armer maken.

Aan boord van de capsule ‘Spaceship Neptune’ is er plaats voor acht passagiers en een piloot. Bovendien is er ook een minibar en een badkamer aanwezig. Je zal zo'n zes uur in totaal in de lucht hangen op een maximale hoogte van zo'n 30 kilometer met een schitterend uitzicht. De capsule heeft langs de buitenkant grote ramen, waardoor je het spectaculaire uitzicht op de aarde niet kan missen.

De ballon zou opstijgen vanop het Kennedy Space Center van NASA, nabij Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Na twee uur stijgen zal de Neptune maximale hoogte bereiken. Dan zal het voor nog eens twee uur boven de Atlantische Oceaan zweven om vervolgens terug neer te dalen in zee, waar je opgepikt wordt door een schip. De capsule zou opstijgen voor zonsopgang zodat je een zicht krijgt op het heelal en vervolgens de zon ziet opkomen achter de Aarde.

Trouw of bedrijfsfeest

“Een van de meest fantastische dingen aan het design is dat er een mogelijkheid is om er evenementen te houden, bijvoorbeeld trouwfeesten, concerten of bedrijfsfeestjes”, deelt de CEO Taber MacCallum. “Ik denk dat we veel verschillende soorten vluchten zullen zien. We willen dat mensen de echte ervaring krijgen waar astronauten altijd over praten, maar dan comfortabeler.”

Geïnteresseerden kunnen nu al op de website van Space Perspective een plaatsje reserveren.

