Volgende Overlegcomité buigt zich over coronapaspoort

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben eerder deze maand een akkoord bereikt over de introductie van een digitaal coronacertificaat. Dat moet ten laatste op 1 juli coronaveilig reizen binnen de Europese Unie mogelijk maken, zonder dat de EU-landen zich zullen beroepen op maatregelen als quarantaine, isolatie of bijkomende tests.

Europa bereikt akkoord over coronapaspoort: dit is er beslist

Praktische details

Volgens Verlinden is er nog geen enkele beslissing genomen over een eventuele differentiatie in de maatregelen tussen personen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Lancering

“De bedoeling zou zijn om met een aantal landen - we kijken vooral naar onze buurlanden - een vroegere lancering te kunnen doen. Ik zou zeggen dat we ergens mikken op midden juni”, klonk het dinsdag. “We proberen dat te doen met een aantal landen, en de technische vooruitgang met ons land, die is goed.”

Coronacertificaat?

Het basisprincipe van het certificaat - dat officieel het Europees Digitaal Covidcertificaat (EU Digital Covid Certificate) zal heten - is dat de houder ervan vrij zal kunnen rondreizen in de Schengenzone. Het is beschikbaar via een digitale QR-code op je smartphone of via een document op papier.

Het certificaat wordt volgens de Europese Unie gratis uitgegeven aan wie:

• gevaccineerd is tegen het coronavirus

• of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur/of een sneltest niet ouder dan 24 uur

• of de voorbije zes maanden positief getest heeft en zo natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.

In de praktijk krijg je dan drie certificaten waarmee Europeanen kunnen reizen binnen de EU. Dankzij een gemeenschappelijk EU-kader kunnen lidstaten de certificaten afgeven en worden ze ook in de andere EU-landen geaccepteerd. De lidstaten hebben zich ertoe geëngageerd het certificaat niet als een absolute voorwaarde te beschouwen om het land binnen te mogen. Het zal dan ook niet als een reisdocument worden beschouwd.

Reisbeperkingen