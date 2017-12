Volgende maand een feit: slechts één stuk handbagage bij Ryanair FT

17u15 0 AFP Reizen Passagiers die vliegen met Ryanair moeten vanaf 15 januari rekening houden met strengere regels voor handbagage. De prijsvechter wil het in- en uitstappen vlotter laten verlopen en vertragingen beperken. Reizigers mogen daarom slechts één stuk handbagage meenemen in de cabine. Een tweede tas moet in het laadruim.

Vanaf medio januari is het alleen nog voor klanten met 'Priority Boarding' (inclusief Plus, Flexi Plus en Family Plus) toegestaan om twee stuks handbagage mee te nemen in de cabine van het vliegtuig. Dat voordeel moet als extraatje bij een ticket worden gekocht. Op het moment van de boeking betaalt de klant 5 euro. Voor overige passagiers geldt dat slechts één stuk kleinere handbagage aan boord mag worden meegenomen. Een eventuele tweede, grotere, koffer of tas wordt in het laadruim bij de gate geplaatst - gratis. Een voorbeeld: wie dus met Ryanair wil vliegen maar geen stoel heeft gereserveerd (want niet 'priority boarding') mag een handtas of laptoptas mee aan boord nemen, maar moet zijn of haar trolley in het laadruim plaatsen.

Om reizigers verder te verleiden hun bagage af te geven, verlaagt Ryanair de kosten voor het inchecken van een koffer wel van 35 naar 25 euro. Verder wordt het maximale aantal kilo's dat reizigers mogen inchecken verhoogd: van 15 naar 20 kilo.

Tot vandaag kunnen passagiers van Ryanair twee (kleine) tassen of trolleys gratis mee aan boord nemen “Gemiddeld tellen we 182 passagiers op een toestel en velen brengen twee bagagestukken mee”, vertelt directeur Kenny Jacobs op Bloomberg TV. “We kunnen die bagage echtere niet allemaal opbergen in de cabine. Daarvoor is er onvoldoende ruimte.”

De regels hadden oorspronkelijk vanaf begin november moeten gelden, maar Ryanair wilde klanten toch meer tijd geven zich aan te passen "zeker tijdens de drukke kerstperiode".