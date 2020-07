VN voorspelt dat toeristische sector tot 3,3 biljoen dollar kan mislopen door coronacrisis HLA

01 juli 2020

17u09

Bron: Belga 2 Reizen Door de beperkingen vanwege Covid-19 kunnen het toerisme en de daaraan verbonden sectoren de komende maanden 1,2 biljoen tot 3,3 biljoen dollar (1,06 biljoen tot 2,93 biljoen euro) aan inkomsten mislopen. Dat blijkt uit een schatting van de VN. Voor elke 1 miljoen dollar aan verloren inkomsten uit het internationale toerisme, kan het nationaal inkomen van een land met tot 3 miljoen dollar afnemen.

Volgens een studie van UNCTAD, de Conferentie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, is toerisme een van de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Vorig jaar was de sector goed voor ongeveer 300 miljoen banen wereldwijd.

UNCTAD werkte drie scenario's uit. Het eerste scenario, nu het toerisme bijna vier maand platligt door de coronacrisis, leidt tot een mogelijk verlies van minstens 1,2 biljoen dollar, of 1,5 procent van het globale bbp. Dat kan oplopen tot 2,2 biljoen dollar of 2,8 procent van het globale bbp als het internationale toerisme gedurende 8 maanden stilligt. In het ergste scenario, een jaar zonder internationaal toerisme, is dat 3,3 biljoen dollar of 4,2 procent van het wereldwijde bbp.

"De cijfers zijn een duidelijke herinnering aan iets wat we vaak lijken te vergeten: het economische belang van de sector en zijn rol als een levenslijn voor miljoenen mensen over de hele wereld", aldus Pamela Coke-Hamilton, directeur van internationale handel bij UNCTAD, in een persbericht. "Voor vele landen, zoals de kleine eilandstaten in ontwikkeling, betekent een instorting van het toerisme een instorting in hun ontwikkelingsperspectieven. Dat kunnen we ons niet veroorloven. "

In het gematigde scenario zullen Jamaïca, Thailand, Kroatië, Portugal, de Dominicaanse Republiek, Kenia, Marokko en Griekenland het hardst worden getroffen, gemeten naar de procentuele krimp in het bbp. In absolute waardecijfers zijn dat de VS, China, Thailand, Frankrijk, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

