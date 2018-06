Vlucht vanuit Los Angeles maakt in zog van ander vliegtuig duikvlucht van tien seconden: "We waren zeker dat we zouden neerstorten" jv

Bron: The Australian 3 Reizen Grote paniek op de Qantas-vlucht QF94 die zondagnacht in Los Angeles opsteeg met als bestemming Melbourne. Toen de Airbus A380 in het zog van een ander vliegtuig terechtkwam, was er erg hevige turbulentie en maakte de Airbus A380 plots een duikvlucht, die zo'n tien seconden aanhield. De honderden passagiers aan boord grepen naar elkaars hand, overtuigd als ze waren dat ze zouden sterven. Het liep gelukkig goed af.

De boosdoener zou de gevaarlijke vortex of turbulentie geweest zijn opgewekt in het kielzog van een ander Qantas-vliegtuig, dat amper twee minuten voor vlucht QF94 was opgestegen. De ervaring was angstaanjagend. Volgens passagier Janelle Wilson zat het vliegtuig met een capaciteit van 484 zitjes voor drie kwart vol. Ze had het in The Australian over "een vrije val in duikvlucht, recht op de zee af" en dat tien seconden lang. "We werden allemaal meteen uit onze stoel getild en waren in vrije val. Dat gevoel van als je in een rollercoaster net over de top bent en naar beneden stort".

Wilson en de vrouw naast haar gilden, namen elkaars hand vast. "We wachtten gewoon af maar waren er rotsvast van overtuigd dat we zouden neerstorten", zei Wilson. "Het was schrikwekkend."

Gelukkig raakte niemand gewond. Het vliegtuig landde met een half uur vertraging dinsdagochtend in Melbourne.

Volgens een woordvoerster van Qantas werden de veiligheidsregels niet overtreden. De twee Airbussen A380 van de vliegmaatschappij zouden in de lucht van elkaar gescheiden geweest zijn door een afstand van 20 zeemijl en 300 meter in hoogte.