Vlucht van Brussels Airlines met meer dan 40 vertraging vertrokken in Tenerife: "Er hebben mensen gehuild" HR

05 augustus 2018

21u42

Bron: ATV 0 Reizen Een vlucht van Brussels Airlines vanuit Tenerife naar Zaventem is zondagmiddag met meer dan 40 uur vertraging eindelijk kunnen opstijgen. Het toestel had een lekke band, en de reparatie nam meer tijd in beslag dan eerst was gedacht. Dat leidde tot veel woede bij de reizigers.

De gestrande reizigers zaten vanmiddag al voor de derde keer in de luchthaven. Normaal zou hun vliegtuig vrijdag al opstijgen, maar er was een probleem met de banden van het toestel. "Wij werden gebrieft dat het gat in de band te groot was om te herstellen", verteltde gedupeerde Ellen De Coster aan ATV. "Men zou op zoek gaan naar een andere band. Dat duurde heel lang en bleek uiteindelijk niet te lukken." Iedereen moest daarop uitstappen, en er zou een oplossing gezocht worden zodat de vlucht zaterdag kon vertrekken. "Maar de dag erna bleek dat de verkeerde band was geleverd", aldus De Coster. Pas na heel lang wachten vernamen de reizigers via het internet dat ze pas de volgende dag konden vertrekken. "Er hebben mensen gehuild, er zijn mensen boos en er zijn mensen ook echt uitgevlogen." Mensen waren vooral boos omwille van de slechte communicatie. Vanmiddag volgde eindelijk goed nieuws en vertrok de vlucht richting Zaventem.

Brussels Airlines betreurde al dat de communicatie zo slecht verliep. “We hebben geen eigen personeel in het buitenland en werken met een handling-agency om de mensen op te vangen. Zij verwittigen momenteel alle passagiers dat hun wachten er bijna opzit. En natuurlijk betalen wij beide overnachtingen.”