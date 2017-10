Vlucht Turkish Airlines op weg naar Brussel maakt noodlanding in Wenen SPS

13u17 8 REUTERS (archieffoto)

Een vlucht van Turkish Airlines die van Istanboel op weg was naar Brussel heeft in Wenen een noodlanding moeten maken. Mogelijk lagen giftige oliedampen aan de basis van de noodlanding.



Volgens Luc Ceulemans, die met zijn vrouw op de vlucht zat, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en zette het vliegtuig een duikvlucht in om een noodlanding uit te voeren. "Er was heel wat paniek in het vliegtuig, onder meer door de vele kinderen die aan boord waren. Eens op de grond werd iederéén met spoed uit het vliegtuig gehaald", laat hij aan onze redactie weten.



Volgens Oostenrijkse media vielen er geen gewonden. Het vliegtuig staat nog steeds op het tarmac van de luchthaven.