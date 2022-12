Vloeistofregels op Britse luchthavens vanaf juni 2024 aanzienlijk versoepeld

Koffer achterge­ble­ven of verloren? Zo krijg je alles wat je nodig hebt toch mee in je handbagage

Er was dit weekend behoorlijk was chaos op Brussels Airport. Niet alleen waren het de drukste dagen van het jaar op de luchthaven, ook het bagagesysteem raakte geblokkeerd waardoor duizenden stuks bagage niet op tijd op hun bestemming raakten. Moet jij nog op vakantie vertrekken? Met deze tips zorg je ervoor dat je toch al het noodzakelijke mee hebt in je handbagage als je koffer verloren gaat of achterblijft.

