VLM vliegt voortaan vanuit Antwerpen naar München en Maribor

12 februari 2018

13u28

Bron: Belga 0 Reizen Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines heeft vandaag de nieuwe verbinding tussen de luchthavens van Antwerpen en Maribor (Slovenië) met tussenstop in München opgestart.

Van maandag tot vrijdag zal VLM dagelijks een keer heen en terug vliegen op de route. Van en naar München komt er vanaf 26 maart zelfs een tweede vlucht per dag (op weekdagen) bij. VLM zegt zowel op toeristen als zakenreizigers te mikken.

Maribor is de tweede operationele basis van VLM-moedermaatschappij SHS Aviation, die er ook eigenaar van de luchthaven is. De tweede stad van Slovenië is dan ook een logische keuze voor een uitbreiding van de VLM-verbindingen in Antwerpen. Vlakbij gelegen skigebieden zoals Pohorje trekken jaarlijks vele wintersporters aan, maar de lokale toeristische dienst denkt ook in het zomervakantieseizoen heel wat reizigers te kunnen aantrekken met troeven als de historische binnenstad, de "oudste wijnstok ter wereld" en heel wat fiets- en wandelmogelijkheden in de omgeving.

Naar München zijn er binnenkort zelfs twee vluchten per (week)dag vanuit Antwerpen.

VLM is sinds eind oktober weer operationeel op Antwerp Airport met vluchten naar Londen en sinds kort ook Zürich. Eind maart komt er ook een verbinding met Birmingham bij. Die had eigenlijk vandaag al moeten starten, maar is met enkele weken uitgesteld vanwege onderhoud aan de vliegtuigmotoren van de Fokker-toestellen van VLM.