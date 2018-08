VLM snoeit in aanbod lijnvluchten vanuit Antwerpen: op twee na alle bestemmingen geschrapt kg

SHS Aviation, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij VLM Airlines, zal in de toekomst enkel nog lijnvluchten naar Londen en Zürich aanbieden vanuit Antwerpen. Dat meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. "We willen meer inzetten op de markt van chartervluchten", zegt woordvoerder Yves Panneels.

De VLM-verbindingen vanuit Antwerpen naar Aberdeen, Birmingham, Keulen-Bonn, Maribor, München en Rostock worden in de komende weken stopgezet. De eerder aangekondigde nieuwe verbinding naar Manchester wordt uitgesteld. "Het gaat vooral over zakenvluchten en het aantal boekingen in september en daarna was zeer beperkt", zegt Panneels.

De beslissing komt er na een interne evaluatie. "De vraag naar chartervluchten is groot maar aan die vraag kon door de lijnvluchten niet worden voldaan", zegt Panneels. VLM zal alvast één toestel met vaste bemanning inzetten voor luchtvervoer op maat, in samenwerking met maatschappij The Aviation Factory.

"Tezelfdertijd zal er ook een vlootreductie worden doorgevoerd", zegt de pas aangestelde VLM-CEO Johan Maertens. "Het is geen geheim dat we al geruime tijd bezig zijn met de voorbereiding van de vervanging van de Fokker 50-toestellen. De verwachte ingebruikname van de nieuwe vliegtuigen is voorzien in de tweede helft van 2019."