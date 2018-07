Vliegverkeer Brussels Airport weer normaal na panne Belgocontrol sam

20 juli 2018

08u43

Bron: belga 1 Reizen Op Brussels Airport vertrekken en landen de vliegtuigen weer zo goed als normaal, op een afgeschafte vlucht en een occasionele vertraging na. Dat zegt een woordvoerster van de nationale luchthaven in Zaventem.

Gisteren werd het Belgische luchtruim ontruimd door technische problemen bij Belgocontrol. De luchtverkeersleider moest kort na 16 uur de opdracht gegeven voor een 'clear the sky', wat inhoudt dat boven het Belgische luchtgebied geen vluchten onder de 7.500 meter meer plaatsvinden. Voor de overvliegende vluchten op grotere hoogte was er geen probleem, omdat die onder het toezicht van Eurocontrol vallen. Rond 17.30 uur waren de technische problemen van de baan.

De problemen situeerden zich bij het opladen van de vluchtgegevens. Die vertraagden het systeem. Om te vermijden dat het zou crashen, werd beslist om het herop te starten.

Tijdens de 'clear the sky'-procedure kon geen enkel vliegtuig nog opstijgen in België. Voor de vliegtuigen in de lucht werd bekeken wat de beste oplossing was. Zo konden een aantal toestellen toch nog landen, andere moesten uitwijken of wachten.

"Er wordt naar de dieperliggende oorzaak van de problemen gezocht, maar dat zal gezien de complexiteit van het systeem de nodige tijd vragen", aldus woordvoerder woordvoerder Dominique Dehaene. Belgocontrol benadrukt dat de veiligheid van het luchtverkeer op geen enkele moment in gevaar was. "De schermen, radars ... werkten allemaal nog."

Op Brussels Airport moesten 26 geplande vertrekken geannuleerd worden. Ook een dertigtal aankomsten werd geschrapt, vijf ervan weken uit naar een andere luchthaven. Zowat alle overige vluchten tussen 16.00 uur en naar schatting 20.00 uur hadden vertraging.

De luchthaven had twee ruimtes ingericht voor overnachtingen, maar daar maakten maar drie reizigers gebruik van. "We schatten dat daarnaast een twintigtal andere reizigers op de luchthaven sliepen, maar zij wensten geen gebruik te maken van de voorzieningen." De luchtvaartmaatschappijen namen de overige getroffen reizigers voor hun rekening.

Zo boekte Brussel Airlines 250 hotelkamers voor gestrande reizigers. De luchtvaartmaatschappij kampte donderdag met twaalf geannuleerde vluchten en duizend getroffen reizigers. Vrijdag is één vlucht van Brussels Airlines, naar Athene, geschrapt. Eén vlucht die normaal donderdag zou vertrekken, werd verschoven naar vrijdag.

Achtergebleven bagage wordt nagestuurd of kan worden opgehaald.