Vliegtuigreiziger heeft ook recht op compensatie bij dubbele vertraging

12 maart 2020

Bron: Belga 0 Reizen Vliegtuigpassagiers hebben niet alleen recht op compensatie wanneer hun oorspronkelijke vlucht geannuleerd wordt, maar ook bijkomend wanneer de aangeboden alternatieve vlucht drie uur of meer vertraging heeft. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie.

Een groep reizigers van de Finse luchtvaartmaatschappij Finnair was naar de rechter gestapt. Hun rechtstreekse vlucht van Helsinki naar Singapore was geannuleerd, maar ook hun alternatieve vlucht kreeg af te rekenen met een aanzienlijke vertraging door een probleem met de stuurbekrachtiging van het toestel.

Volgens Finnair hadden de reizigers wel recht op een compensatie van 600 euro voor de eerste, geannuleerde vlucht, maar niet voor de alternatieve vlucht met vertraging, omdat daar volgens de maatschappij sprake was van "buitengewone omstandigheden".





Maar het Europees Hof van Justitie fluit Finnair terug. Volgens het Hof hebben de reizigers ook recht op een compensatie wanneer de aangeboden alternatieve vlucht een vertraging van drie uur of meer heeft. "Passagiers die worden geconfronteerd met annuleringen of langdurige vertraging, hebben zowel door de annulering van hun oorspronkelijk geboekte vlucht als door de daaropvolgende langdurige vertraging van hun andere vlucht ongemakken ondervonden", stelt het Hof.

Ook het argument van "buitengewone omstandigheden" gaat volgens het Hof niet op, of toch niet in dit geval. "Technische defecten die inherent zijn aan het onderhoud van luchtvaartuigen kunnen in beginsel op zich geen 'buitengewone omstandigheden' vormen."

